美參議員：中國想瓦解美國盟邦

2018-05-13

蘇利文稱絕不同意駐韓美軍成為朝鮮半島談判議題

〔駐美特派員曹郁芬／華府十一日報導〕美國參議員蘇利文今天指出，中國一直在挑戰美國的核心利益，也就是美國最重視的盟邦關係，中國努力想要瓦解美國的盟邦網絡，至今不願見到一個與美國友好的、統一的朝鮮在中國邊界，美中在這方面看法很不一致。他絕不同意駐韓美軍成為朝鮮半島談判的議題，也多次向川普政府表達他的看法。

共和黨的蘇利文是參院軍事委員會成員，曾在九六年台海危機時以陸戰隊員身分，隨美國航母戰鬥群被柯林頓政府派遣到台灣海峽維持穩定。他今天在智庫「戰略暨國際研究中心」就美中關係四十年發表演講時說，他從這個經驗看到美國在這個區域的決心。

美中核心價值愈來愈不一致

蘇利文表示，美中關係的好消息是，長期而言中國是美國最大的挑戰，以前關注的人不多，現在開始聚焦在美中關係上，川普政府的國家安全戰略報告就是一個例子，不分黨派的人都認同這是一份嚴肅的文件。不過美中最高層領導人也同意要努力合作，以避免修昔底德陷阱。

希望見到美中真正平等互惠

但他也點出美中關係有多個壞消息。其中之一是，美國的核心價值與中國不一致，是愈來愈清楚的態勢。美國在二戰後創造的世界秩序，讓中國成為最大受益者，中國不但對這個世界秩序感到不舒服，還努力要破壞它。前澳洲總理陸克文在西點軍校演講時，指中國是新極權主義（New Authoritarianism），要提出一套跟美國競爭的世界秩序。

蘇利文說，他希望見到美中真正的平等互惠，中國利用國家資本主義來採購外國的核心和關鍵企業，卻不准外國公司在中國做一樣的事，就不是平等互惠。他即將訪中，會向中方提出來，但他不確定中國準備好接受這樣的關係。

在回答中國學者質疑，為何美國不允許孔子學院在美校園活動時，蘇利文說，美中關係要真實的平等互惠，如果中國的孔子學院可以來美國，中國可以接受美國的民主基金會到中國活動嗎？同時，他對孔子學院的經費和目的都有很大的問號。