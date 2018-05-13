國際記者聯盟：台灣新聞自由是亞洲典範

2018-05-13

首度來台召開年會

〔記者彭琬馨／台北報導〕全球會員人數最多的新聞工作者組織「國際記者聯盟」（IFJ），十一日至十三日首度在台灣舉辦年度會議。「國際記者聯盟」主席樂祿世（Philippe Leruth）昨受訪時表示，台灣新聞自由雖然不是最好，但已是亞洲的典範，期盼台灣政府未來能持續為保護新聞自由貢獻心力。

「國際記者聯盟」成員除已與外交部長吳釗燮會面外，也晉見總統蔡英文並進行近兩小時的深入談話。

「當記者的都希望能自由報導訊息」

談及中國國家主席習近平對中國媒體的掌控，可能影響周邊區域民主國家一事，樂祿世受訪時表示，他不評論跟政治有關的訊息，但「每個當記者的人都希望能自由的報導訊息」，只要台灣與其他東亞地區的民主國家，積極正確的傳遞訊息，記者面對不公義的事願意站出來反抗、爭取權益，或許能對在中國的記者有些啟發。

樂祿世也說，台灣可以善用自由民主價值的特性，讓更多歐洲、其他國家人民了解在台灣發生的事，一旦他們有興趣，就能知道台灣是一個言論自由的國家，藉以提升台灣在區域內的國際知名度。

總部設於布魯塞爾的「國際記者聯盟」於一九二六年成立，旨在維護新聞自由與社會正義。該組織目前會員人數達六十萬人，分布在一四六個國家，為歷史最悠久的專業性國際記者組織。本次年會有來自全球廿餘國、約四十位IFJ執行委員及觀察員參加。