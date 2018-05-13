搶救少子、低薪 賴揆本週端牛肉

2018-05-13

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡總統執政將滿二週年，據透露，行政院長賴清德本週將密集召開記者會，宣布三大問題對策，包括少子化、青年低薪及新移民政策等，本週一首場記者會將公布低薪對策。另針對少子化對策將擴大發放育兒津貼每月二千五百元，規劃新增符合條件的雙薪家庭或單親家庭可領取，推估約九萬名幼兒受惠。

育兒津貼申領對象 擴及雙薪或單親家庭

目前○到二歲的育兒津貼訂有排富門檻，僅針對所得稅率在廿％以下，包括父母有一方未就業的家庭自己帶小孩者發放，行政院這次規劃育兒津貼擴大發放的範圍為委由爺爺奶奶等親屬代為照顧小孩、未領取托育補助的雙薪或單親家庭，前二胎每月各發放二千五百元，第三胎再加發補助。

考量國家財政因素，仍維持現有排富門檻廿％稅率以上不發放，政務委員林萬億本週一將會同財主單位精算出育兒津貼新擴大發放範圍受惠總人數及所需財源，第三胎可能加碼補助的金額為每月三千五百元，週一將確定加發額度。

行政院並搭配私幼公共化的補助，參考台南市一年補助二到七萬元的做法，擬依城鄉差距及各地方物價有不同級距的補助，並提高私幼公共化教師薪資，起薪為二萬九千元。

建議調高時薪 中央派遣工起薪至少3萬

低薪對策方面，將宣布調高時薪，搭配重要行政措施，包括調高中央政府機關派遣工的起薪至少三萬元、調高公私立大學兼職教師的鐘點費及調高國中小學代課教師的鐘點費。

目前基本工資「時薪」一百四十元，由於不少青年是時薪族，收入偏低，政院將宣布建議調高時薪，估近四十萬名部分工時勞工受惠。考量調高時薪須經勞動部的基本工資審議委員會決定，政院可望建議委員會調高時薪，調幅也由委員會決定。至於目前每月基本工資為二萬二千元是否再度調高，考量爭議過大，將暫不觸及。

新經濟移民法草案 引進外籍中階技術人力

就移民政策的檢討，為進一步鬆綁外國數位經濟人才，引進外籍藍領、留用僑外生等外籍中階技術人力，賴揆日前聽取國發會的簡報，同意國發會鬆綁及引進外籍中階技術人力來台的規劃，本週將宣布政院要提出「新經濟移民法草案」。

政院擬鬆綁上述外籍人才申請來台永久居留的期限，進一步成為我國國民，以解決產業缺人才、技術缺工等「雙缺」問題，這項草案預定在立院下會期送請審議。