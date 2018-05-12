太平島人道救援演練 立體化搜救

2018-05-12

〔記者陳薏云／台北報導〕海洋委員會海巡署十一日在太平島海域進行「南援三號」人道救援演練，會同外交部、交通部、國防部、衛生福利部及國搜中心等單位一同演練。海巡署長李仲威說，這次演練是首次投入國家級救災隊與空拍機支援，「要將太平島打造為人道救援中心。」

昨天演練情境是設定台灣籍貨輪「昌運一號」航行至南沙太平島附近海域時，遭他國籍貨輪「大川輪」碰撞，引發昌運一號船艙失火、船身破損進水並失去動力，船上有多名船員受到燒傷、骨折，四名船員落海失蹤。該貨輪緊急向海巡署求援，同時發射信號彈標示位置。

海巡署立即派出高雄艦及警備小艇馳援，運用空拍機了解該船受損狀況、尋找落海船員位置，並使用煙標定位海中待救民眾 ；隨後衛福部國家級災難醫療救護隊到場急救，將獲救民眾送往島上南沙醫院治療，重大傷患後續由空軍運輸機運用加護維生系統後送高雄總醫院。

李仲威接受媒體採訪時表示，總統蔡英文在二○一六年七月指示，要把太平島打造為人道救援中心，這次進行立體化搜救演練，並首度投入空拍機，利用即時空拍影像迅速掌握災情；去年4G網路開通後，受災船上醫療狀況能即時連線，醫師可以快速指導現場急救。

南沙醫院預計年底動工

海巡署統計，二○○○年駐守東、南沙迄今，於南海執行國際及國內人道救援案件總計七十五案、一百一十五人次，其中在南沙海域部分就有廿七案。李仲威說，太平島上的南沙醫院預計今年底動工整建，讓救援能量更加厚實。