未通報資通安事件 最高罰500萬

2018-05-12

資通安全管理法三讀

〔記者曾韋禎／台北報導〕鑒於中國為主的國際駭客近年來不斷對台發動攻擊，立法院院會昨三讀通過「資通安全管理法」，直接由行政院主掌國家資通安全政策，未來各公務機關應設資安長，推動及監督資通安事務；經核定的關鍵基礎設施業者應訂定資通安計畫，若未通報資通安事件，可予重罰三十萬至五百萬元。

蔡英文政府上任後，將任務編組性質的行政院資安辦公室改制為資通安全處，直接指揮資策會技服中心。行政院也提出「資通安全管理法草案」，原擬授權中央指定民間業者納入查核，但引發擴權疑慮；才將範圍縮小至「關鍵基礎設施」，包括能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、高科技園區等八大類。政府的權力也在審查過程不斷遭到限縮，最後一律由行政院直接面對業者，排除直轄市、縣市政府。

資通安全管理法明定，行政院未來需結合民間資源，發展資通安全產業、建立資通安全規範，也要定期公布國家資通安全情勢報告，並訂定資通安全責任等級。包括公務機關、公營事業、政府捐補助之財團法人，以及民間的關鍵基礎設施提供者均納規範。但行政院須徵詢公務機關、民間團體、專家學者後，才能核定那些業者適用，且應予書面告知。相關受委託人員則負保密義務。法案規定，公務機關每年均需提出資通安維護及實施情形，制定資通安事件的通報及應變機制，也要即時通報資通安事件。關鍵基礎設施業者也應提出資通安維護計畫、資通安事件通報及應變機制，如有缺失，則須提改善報告；違者可按次處罰十萬到一百萬元；若未通報資通安事件，更可重罰三十萬至五百萬元。