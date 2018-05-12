美同意售台重型魚雷 我7月前須簽發價書

2018-05-12

〔記者羅添斌／台北報導〕美國眾議院通過法案，要求美國政府評估強化台灣軍力。軍方高層官員透露，美方同意出售我國MK48 MOD6 AT重型魚雷，可大幅強化我國現役劍龍級潛艦戰力，美方日前已提出發價書草案，並提醒我國要在七月以前簽署生效，否則相關程序將要重新走一遍，影響台灣潛艦戰力的部署與規劃。

官員透露，為強化台海防衛，及因應中國對台潛艦威脅，美方已表明態度，可視我方需要調整提早交貨。

官員表示，採購該重型魚雷的年度預算，有部分遭到立法院委員會凍結，海軍已完成預算解凍報告並送交立法院，希望儘速獲得同意並解凍預算，讓這項新型軍事裝備早日完成採購程序。

美國政府先前宣布出售四十六枚MK48 MOD6 AT重型魚雷給台灣（包含三十六枚戰雷、四枚操雷及六枚訓雷），總價為兩億五千萬美元，我方稱為「長程潛射重型魚雷」，但我方僅採購二十八枚，其中二十四枚為「戰雷」，另四枚為訓練用的「操雷」，總價調整為台幣四十七億餘元。

官員解釋，採購數量調整，在於海軍的精準彈藥都是以長期、分批方式籌獲，經考量魚雷壽期、推陳訓耗及供售性能提升後的選換彈性，並結合前瞻十年戰備需求後，數量修訂為二十八枚，以有效節省公帑，滿足戰備任務及發揮預算的最大效益。

官員表示，現役的兩艘劍龍級潛艦，可配合水面攻擊支隊，執行遠距打擊任務，延伸作戰範圍，具有戰略嚇阻與戰術隱匿的特性，在獲得該重型魚雷後，可運用其高速、長程、先進音響追蹤的優異攻擊性能，與現役的「戰鯨」魚雷交互運用，形成高低組合的搭配，為「重層嚇阻」軍事戰略的實質可恃戰力，更可有效提升執行聯合制海作戰能力。

MK48 MOD6 AT重型魚雷小檔案

MK48 MOD6 AT重型魚雷，為美國出售給「非北約盟邦」的先進軍事裝備，美國並自二○一一年起，先後出售此型魚雷給巴西及土耳其等國。

該重型魚雷具有極佳的靜音推進系統，魚雷在發射後可以高速接近鎖定敵艦進行攻擊，相對也減少我國潛艦位置暴露的機率，具有優勢的戰術運用價值。

該重型魚雷的最高時速達到五十五節（約達一○一公里／小時），最大續航力在時速四十節的狀態下可達五十公里。

與劍龍級潛艦現役使用的德製SUT重型魚雷相較，該重型魚雷在導引及機動性能上都超過SUT魚雷，最高時速比SUT魚雷快六十％，最大射程也遠二十五％。