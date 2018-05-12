中國軍機南北雙向繞台 我緊盯反制

2018-05-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國空軍刻意宣揚「遠海長訓」成效，意圖擾我民心！中國空軍昨宣布，多架「轟六Ｋ」轟炸機等機種同時雙向「繞台」巡航，Su-35戰機亦首度加入航行編隊，中國官方宣稱，此舉為新型戰機海上實戰化訓練，未來將不斷「展翅大洋」。我國防部首度公布我方戰機拍攝「轟六Ｋ」轟炸機飛行影片反制，更公布微電影展現我防空飛彈戰力。

根據我國空軍、日本防衛省公布資訊顯示，中國軍機共分為南、北兩航線繞飛我國，北航線由兩架「轟六Ｋ」轟炸機組成，穿越宮古海峽、巴士海峽逆時針航行；南航線為兩架「轟六Ｋ」轟炸機、一架「運八」遠程電子干擾機、一架「圖一五四」電偵機順時針繞行，穿越巴士海峽、宮古海峽後返航。另有兩架型號不明的戰鬥機，在宮古海峽來回穿梭，至於巴士海峽戰鬥機數量、飛行路線，則不得而知。

Su-35首次加入繞台航行編隊

我國空軍表示，中國上述軍機環繞台灣同時，Su-35戰機、殲十一戰機、「空警二○○○」空中預警機等協訓，尤其俄國製Su-35戰機為首次執行「遠海長訓」任務。

中國空軍新聞發言人申進科昨透過官方微博「空軍發布」表示，這次採創新兵力使用方式，中國空軍組織東部、南部戰區空軍協同行動，出動轟炸機、偵察機等雙向繞飛台灣，且Su-35戰機更首次與「轟六Ｋ」轟炸機編隊飛越巴士海峽，實現「繞島巡航」模式新突破。

申進科表示，中國空軍這次實施指揮控制、伴隨掩護，並透過預警偵察、轟炸突擊、支援掩護一體行動，建構起海、空作戰力量體系。

對於中國空軍耀武揚威，我國空軍在中國軍機逼近我外海時，派出IDF經國號、F-16戰機起飛緊密伴飛監偵、拍攝，並首度公布中國「轟六Ｋ」、「圖一五四」飛行影片。空軍強調，對於區域內中國海空機艦任務動態，均能早期全程掌握預警情資、有效應處，確保國防安全。

我空軍微電影 秀防空飛彈戰力

空軍昨也公布一支微電影，展現我國天弓二型、天弓三型、鷹式飛彈等防空飛彈戰力，官兵在影片中強調，國軍「隨時挺身而出，做好待命接戰的準備」、「如果有人侵犯我們的領空，我們會堅持保衛中華民國的信念」。