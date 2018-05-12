美國會報告︰美發展抗中新軍力 只有10年機會

2018-05-12

抗衡中國5大軍事先進系統 太空反制最優先

〔駐美特派員曹郁芬／華府十日報導〕隸屬於美國國會的「美中經濟暨安全審查委員會」今天公布一份報告，指中國五大軍事先進系統已近成熟，美國未來只有十年的機會之窗來發展可以抗衡中國的新能力與概念，其中太空反制項目是最高優先。

中國在太空反制能力的深度與廣度可以在未來十年削減美國太空架構的效能，或減少與阻絕美國進入太空架構以行使關鍵軍事能力。

這份以「中國先進武器系統」為題的報告是委由IHS Markit旗下的詹氏資訊集團所撰寫的。逾兩百頁報告中，從中國的太空反制系統、無人載具系統、可操縱返航載具、定向能與磁軌砲等五大先進系統評估中國軍事能力，再加上人工智慧對美國及其盟邦的影響。

報告指出，中國短期內會把焦點放在建構武器投射能力，並增進其反介入與區域阻絕能力；長期來看，無人載具系統與人工智慧發展是先進武器系統的優先項目。

美國整體上還是佔有優勢，中國工業針對美國及盟邦弱點來發展及強化的能力，在缺乏足夠回應與成本付出的情況下，會對美國軍事優勢造成可靠的威脅。

報告表示，中國先進武器系統是在複雜的戰略環境下發展出來的。就地緣政治來看，中國認為美國與印太地區的盟邦及夥伴，包括日、韓、台灣、菲律賓、澳洲、印度、未來的東協和越南，合作對中國進行戰略圍堵。

這個地緣脈絡對中國和本區有安全與防衛上的意涵。中國看見衝突的改變以及它在應付衝突，甚至挑戰時必須準備好的領域。

報告說，在反介入與區域阻絕的武器投射能力方面，中國焦點會繼續放在增進區域應變計畫的能力，尤其是環繞著台灣，阻止美國和其他潛在對手進入這個區域。報告估計中國第一艘自製航母Type 001A會在二○二○年服役，同年還會再造兩艘航母，其中一艘可以承載更重型的飛機。

雖然中國海軍在發展藍海策略的能力，但近海防衛目前仍是優先，尤其是中國海軍會在捍衛所謂中國「核心利益」，也就是台灣主權、東海與南海領土爭議上扮演關鍵角色。報告預期，中國對兩棲作戰載具的投資會大幅提升。有報導指出，一個大型登陸直升機的船塢已在滬東中華造船公司興建中。