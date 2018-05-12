美國會議員籲航空業 勿淪中國傳聲筒

2018-05-12

〔駐美特派員曹郁芬、記者彭琬馨／綜合報導〕美國眾院外委會亞太小組主席游何於華府時間十日致函美國達美、聯合與美國航空公司的執行長，要求美國公司不要成為中國的傳聲筒或助紂為虐。

游何致函美三航空公司執行長

游何在信中指出，白宮於五月五日發表「中國政治正確」的聲明，以回應中國民航局要求美國在內的各國航空公司在網站和其他通訊上將台灣改為中國的一省，否則威脅要懲處。

游何說，對於這些要求，白宮正確地批評是「歐威爾式的無理取鬧」。這些要求錯誤地暗示中國法律可以控制航空公司的全球通訊，而且與美國的對台政策並不一致。這些改變也會誤導那些必須在中華人民共和國以及台灣通關的美國旅客。

游何表示，白宮聲明承諾會支持那些抗拒中共政治觀點的美國公司，並點出私人公司與客戶間能自由互動的能力很重要。對於那些審慎拒絕被捲入中共對台灣政治作戰的美國公司，美國國會也會做他們的後盾。

他在信中說，中共還會繼續利用市場准入做為迫使私人公司屈從其政治議題的棍棒。游何強烈敦促他們和私部門的領導人謹記，全球名聲也同時伴隨著公司責任。

魯比歐要求孔子學院討論六四

另外，美國參議員魯比歐八日致函佛羅里達州三所與中國政府資助的孔子學院合作的學校，在信中要求公開討論一九八九年六四天安門事件、西藏與台灣等中國侵犯人權的案例，不過至今仍未獲孔子學院回應。

魯比歐二月便曾寫信敦促邁阿密戴德學院、北佛羅里達大學、南佛羅里達大學、西佛羅里達大學以及布勞沃德郡塞普萊斯灣高中等校，結束與孔子學院的合作計畫，西佛羅里達大學回應已切斷與中國的合作關係，南佛羅里達大學表示已進行控管；魯比歐才為此再度發信給其他三所學校。

魯比歐在信中表示，美國行政部門和國會對中國積極在國外擴大影響的運作繼續表達更多關注，並希望提高中國政府和共產黨在美國活動的透明度；六四民運、西藏和台灣等敏感的話題在孔子學院是禁區，如果討論的話，也要符合中國政府和共產黨的政策。