尼加拉瓜駐台大使：我們不會被金錢收買

2018-05-12

「我們做出承諾，就會遵守」

〔記者彭琬馨／台北報導〕多明尼加月初與我國斷交，台灣與僅存的十九個邦交國「關係」引發關注。尼加拉瓜駐台大使達比亞昨指出，台灣是尼加拉瓜最好的盟友，尼國從未想過要拋棄（leaving）台灣；達比亞多次強調，尼加拉瓜是有尊嚴的國家，不會被金錢收買，「當我們做出承諾，就會遵守」。

達比亞昨邀台灣媒體說明尼國政情。由於尼國政府日前推行年金改革，遭部分團體反對，引起內部衝突。他強調，尼國政府訴求和平，各地近日也出現希望和平對話的遊行，「這不是政治議題，而是人道主義議題」，盼能爭取台灣社會支持。

被問及台尼雙邊關係時，達比亞在會中多次向媒體談到，他來台灣已經十一年，過去只要有國家與台灣斷交，尼加拉瓜都會被點名是下個斷交的國家，但他強調，即便尼國有內政問題，國家運作一切還是正常，台灣是尼國最好的盟友，「我們要怎麼離開台灣？」

坦承尼國受到中方壓力

達比亞也說，蔡英文總統去年一月訪問尼國時，尼國總統奧蒂嘉曾表示，只要他在任就不會背棄台灣，也不會在任何巨大壓力下屈服。

至於中國在尼國全面性、龐大的投資，達比亞坦言，尼國有受到中方的壓力，不過他以中國正在協助尼國建造的尼加拉瓜運河為例指出，運河建造進度已經暫緩，就算尼國面臨壓力，還是會有自己的決定，讓運河「用我們的方式成長」。他並說，「我們不會被金錢收買」（we won’t be bought by dollars）。

支持台灣參與世衛大會

達比亞也指出，尼加拉瓜支持台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ），過去曾透過致函、大會發言等各種形式，替台灣在大會中發聲；他認為，台灣不能參與ＷＨＡ，這涉及政治議題，但不應該這樣。