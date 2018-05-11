否認為「兩岸一家親」言論道歉 柯：說歹勢是情感的撫慰

2018-05-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲接受綠色和平電台專訪，提及「兩岸一家親」時表示，話說太快讓大家聽了不爽「抱歉、歹勢」；北市府隨即聲明，指柯是向對「兩岸一家親」感到不悅的民眾致歉。柯文哲昨受訪時表示，「說歹勢是情感的撫慰」。

柯文哲昨出席「定點臨托政策」開跑活動受訪時，被問及致歉一事，他表示很奇怪，看到媒體標題嚇了一跳，這次專訪的發展讓他感觸很深，台灣真的被藍綠綁架，要在兩極對抗的社會中，維持平衡往前進，真的滿辛苦的。

柯嘆台灣社會被藍綠綁架

柯說，「還好有錄音，不然真的不知道怎麼解釋」，本來他不太想上這種節目，過去都對幕僚說台大醫院不用做廣告，但副市長陳景峻、電台主持人陳雨鑫都說，「你不是這樣的人，為什麼不儘量說明清楚、減少誤會？」才決定去上節目。

柯辯解，節目中談到去年舉辦世大運，為減少中國的敵意並表達善意，加上二○一五年他到上海參加雙城論壇時，就已講過「兩岸一家親」，當時台灣社會沒有反應也沒有抗議，所以二○一七年雙城論壇才會再講一次，也因此在節目中說，「如果講了你覺得不爽，我也只能說歹勢」，結果節目一播出，看到媒體標題指他為該言論道歉，「奇怪，怎麼會變這樣？」

對於市府當晚發聲明強調柯是對「不爽的人」致歉，而非對該言論道歉。柯解釋說，「說歹勢這叫情感的撫慰」，因為就有人不爽啊！沒辦法，只好說歹勢。柯感嘆，所以他說這社會就是這樣，講兩岸一家親有一大堆人抓狂，說「歹勢」則是另外一掛人抓狂；整個社會被少數不到六％的人綁架。

柯最後說，他認為兩岸經貿這麼頻繁，大陸佔台灣外貿的四十％，若可以降低緊張、減少衝突危險，還是該做的；至於今年還會講兩岸一家親？他說，基調不會變的，兩岸還是要減少緊張、減少衝突，不太贊成僵局有什麼好處。