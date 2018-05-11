蔡：北市佈局需有利中央執政

2018-05-11

〔記者楊淳卉、彭琬馨、洪友芳／綜合報導〕台北市長柯文哲前天向因為「兩岸一家親」言論而不悅者道歉，並支持總統蔡英文連任，被解讀是向綠營示好。總統蔡英文昨低調回應指出，決策過程中發生的事情不必過度放大解讀，民進黨在台北市長的選舉佈局，必須回到事情本質，除了考量市民期待、首都的城市願景，也會考慮到有利於中央執政的佈局，她說：「不要忘了我們原來的初衷」。

民進黨選對會召集人陳明文受訪時，則對柯的說法表示，「我只能說我了解他的意思」，柯希望民進黨支持者了解為何當時會講出「兩岸一家親」，「確實是有意向民進黨示好」。他說，民進黨選對會有一定徵詢過程，不會讓外在因素影響到既定的作法。選對會了解、也會掌握社會氛圍，更會掌握民進黨支持者的想法。

民進黨台北市黨部主委黃承國則說，「市長終於曉得有一些講話傷了民進黨支持者的心」。他表示，柯文哲的專訪「我們都聽到了，我們基層也聽到了」。這是否代表和柯文哲還有合作空間？黃承國說，現在不談這些。

爭取民進黨提名的立委姚文智，則是狂酸柯事後強調自己並非對「兩岸一家親」說法道歉，根本是「把所有人當白痴」，質疑柯到底是因為聽了不舒服道歉，還是道歉後不舒服更正？

姚文智批柯沒有靈魂

姚文智批評，柯文哲是「沒有靈魂、沒有價值、沒有中心思想，隨時可以交換、隨時可以道歉、隨時可以出賣」的人，這樣的政治人物「民進黨可以跟他合作嗎？」「大家應該不會再上當了吧」。

立委段宜康受訪則說，柯是很聰明的人，直到民進黨準備徵詢市長人選時，才突然上深綠電台示好，如果外界把這當作柯只是要補救與綠營的關係，就太錯估柯的智慧。

段說，柯等到事情無法挽回才想改變，就是要培養「相罵本」，策略上是想要表達，柯已經輸誠，但還是無法得到民進黨原諒，讓分手的責任落在氣量小的民進黨與總統蔡英文身上。柯文哲過去到現在的任何失言、動作都是經過算計，「當然包括這次在內」。