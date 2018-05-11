北市長佈局 民進黨籍里長多數挺自提

2018-05-11

挺柯或反柯 都對柯攻擊中央非常有意見

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨選對會昨就台北市長選情，繼續徵詢北市黨部執評委與北市黨籍里長意見。選對會成員、台北市黨部主委黃承國會後表示，會中支持自提的人較多；對於柯文哲和民進黨立場不一致或攻擊中央執政部分，不管支持或反對柯文哲的與會人士，「對此都非常有意見」。

昨徵詢分兩場進行，據悉，上午約廿四人出席、十九人發言，其中十一人主張自提；下午以黨籍里長為主，卅一人出席、廿二人發言，其中近廿人支持自提人選。

會中堅持自提人選的較多，部分人對自提持保留態度，但仍表達尊重黨中央決定；也有少數人支持禮讓柯，但黨若提人選也會支持。

與會者轉述，會中有人情緒激動，不滿柯言論，表示若再禮讓柯文哲，綠營基層會反彈；甚至有出席者揚言，「再禮讓柯文哲就退黨！」也有挺立委姚文智參選的黨籍里長建議辦理黨內初選，選出最強人選。

選對會召集人陳明文則緩頰說，不論禮讓或提名，要相信黨中央最後的決定都是經過全面考量，希望同志「不要輕易說要退黨」，選對會整理完意見後，會向黨主席蔡英文報告。

有對自提持保留態度的與會者表示，黨給的資訊不是很清楚，應該說明提名或不提名，對台北甚至全國選情有何影響，因為基層只聽到名嘴和媒體評論。

也有黨籍里長指出，基層並非完全不喜歡柯，「如果讓國民黨拿回台北比較好嗎？」「丁守中贏對小英沒幫助」。更有人問，若黨提名姚文智、前副總統呂秀蓮「會不會贏？要講清楚」。

徵詢會議由選對會共同召集人陳明文、林錫耀、黨秘書長洪耀福、北市黨部主委黃承國主持。選對會今將接續徵詢北市黨籍議員參選人意見。