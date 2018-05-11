新聞分析》國民黨這樣弄軍改

2018-05-11

記者曾韋禎／特稿

民進黨政府在確定軍人年金改革與公教脫鉤處理後，除了積極與現役、退役軍人溝通，也時時與立院黨團保持密切聯繫，草案出爐的時程一拖再拖、內容更是一改再改，最後提出遠優於公教的軍改版本。

為了說服立院黨團力挺這個更優厚的軍改草案，蔡英文總統不但對黨團總召柯建銘下達軍令狀，還由總統府秘書長陳菊親自壓陣，確立黨團唯一支持政院版。

被反年改陣營拖著走的國民黨團，則一改去年審查公教年改提不出版本的慘況，配合八百壯士的訴求，在政院版草案的架構下提出黨版草案。然而，這卻是一連串自相矛盾與自打嘴巴的開始。

國民黨不斷指控國防部造假財務影響評估，精算報告只敢做三十年，第三十五年就會破產。但國民黨版卻加碼提高現役人員的起支俸率，包括十八％優存，已退人員一毛不刪。以討好軍人為訴求，罔顧退撫制度的永續經營，不開源節流，又全面擴大支出，是打算只撐三年、五年嗎？

況且，軍改草案的許多基本設計，包括遺屬年金請領資格、檢討機制需經國會同意、緩步提高提撥率等，都是去年審查公教年改時，應國民黨要求所做之讓步，如今卻都翻臉不認帳。當初力爭到手的部分公教年改內容，現在統統都不行，豈不自打嘴巴還背叛公教人員？

更別說國民黨為了拖延審查，屢屢爆出的驚人之語，什麼停止軍購、戰機可能朝總統專機發射飛彈、調整政府總預算來支付退休金等，不但侵蝕國家的根基，更是踐踏軍人的尊嚴。國民黨荒腔走板的演出，到底是支持還是傷害軍公教，真讓人霧裡看花。