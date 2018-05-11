陳抗暴力慣犯 擬以組織犯罪法辦

2018-05-11

〔記者郭安家、鄭鴻達、王冠仁／台北報導〕反年改團體「八百壯士」上月底於立法院陳抗活動，爆發毆打警察、記者等暴力事件，不少陳抗者蒙面導致警方蒐證困難。台北市警察局長陳嘉昌昨在議會答詢表示，由於有陳抗者戴防護性手套攻擊執法人員，如未來發現戴口罩、防護性手套，將會列重點處理對象。他說，將針對習慣性陳抗暴力行為者，累積資料，如惡質違法、無所忌憚，考慮以違反組織犯罪防制條例偵辦。

陳抗者戴口罩 北市警將列管

陳嘉昌受訪說，「集會遊行」跟「組織犯罪」不一樣，前者可能是政黨、團體陳抗，其言論自由受保障；後者則針對假借集會遊行之名，行暴力、毆人之實的行為，且習慣性暴力、具謀略性等特定條件，未來不排除以組織犯罪法辦。這次八百壯士毆人事件仍以傷害、妨害公務罪偵辦。

組織犯罪是指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段，最重處五年有期徒刑。傷害罪處三年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金；至於妨害公務，公務員執行職務時，施強暴脅迫者，處三年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。

而立法院外交國防委員會昨初審通過軍人年改草案，立法院外的「八百壯士」也平和退場。指揮官吳其樑宣布，立法院外帳篷停止抗爭，下週將召集軍系代表，共商轉型合理性，但未來仍不排除進行大型陳抗，並持續採取「遍地開花、如影隨形」策略，只要民進黨政府不下台，行動就不會終止。

「八百壯士」於立法院外「埋鍋造飯」長達四四四天，但因在四月廿五日的陳抗走調，使其陳抗聲勢大幅衰退。儘管這次「八百壯士」改進內部秩序及維安措施，陳抗調性也平和不少，但昨前往立法院聲援的人數銳減，最高峰時未達兩百人，傍晚解散時更不到五十人。

八百壯士吳斯懷等人 依煽惑犯罪罪嫌送辦

警方偵辦上月廿五日的立院暴力抗議事件，昨傳喚已兩次未到案的八百壯士副指揮官吳斯懷等五人。吳斯懷等人皆否認鼓動群眾攻擊警方，但最後警方仍根據當天蒐證畫面，將吳斯懷、南部抗暴聯盟總指揮黃冬輝、藍天行動聯盟成員王寶芸依煽惑他人犯罪罪嫌送辦。此外，吳斯懷、黃冬輝、前政戰總隊藝宣中心副主任曹維琪涉違反集遊法，黃冬輝、八百壯士發言人王忠義涉犯妨害公務。