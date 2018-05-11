中國又厲害了 逼美校刪記者台灣經歷

2018-05-11

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國打壓台灣事例又添一樁。曾在中國與台灣採訪的美籍作家艾倫厄布拉希米恩（Bethany Allen-Ebrahimian）近期獲邀前往校園演說，卻發現個人背景說明中的台灣經歷遭刪除，事件經美國「外交政策」雜誌披露後曝光。

中國孔子學院贊助活動 嗆美方：不刪除就杯葛

外交部昨表示，中國打壓台灣國際空間的行為，已擴張至學術及文化活動，此等打壓作為不僅貽笑國際，也無法改變台灣是一主權獨立國家的事實。

艾倫厄布拉希米恩曾在中國與台灣採訪，她九日在「外交政策」撰文指出，自己獲邀前往薩凡納州立大學新聞與大眾傳播系專題演說並接受獎項，原先在她個人簡歷上列入的台灣採訪經驗，卻在印製的簡介中被刪除。

她指出，該活動是由中國教育部主導設立的孔子學院贊助，但她仍決定將演說焦點放在中國惡劣的人權紀錄，以及香港民主抗議活動等議題，不過她在演說後，受到該校孔子學院負責人當面指責，認為她應向學生傳達對中國的良好印象。

艾倫厄布拉希米恩並在文章中提到，決定將「台灣經歷」從簡歷中刪除的，正是這名孔子學院負責人。這名主任向學校行政單位表示，納入台灣經歷是「挑戰中國主權」，如果不刪除，將杯葛這項活動。