看問題》先把國防產業制度建立好

2018-05-11

記者涂鉅旻／特稿

首屆「台美國防產業論壇」昨順利落幕，除為台美軍工業者日後長遠交流奠基，更為台灣業者開啟打進國際國防產業供應鏈的大門。事實上，台灣業者對於自身技術都信心滿滿，美方對我國產業能量亦給予高度肯定，但關鍵在於，政府單位能否協助整合我國能量，扮演領頭羊角色，儘速完成「振興國防產業條例」立法程序，將攸關我國防產業可走得多快、走得多遠。

台灣在一九九○年代，打造成功級巡防艦、ＩＤＦ經國號戰機，同時在中科院主導下，推動「新三彈」研發工作；但在國際局勢變化、我國軍購方針改變後，國防工業產能一度隨之降低。

如今蔡英文政府推動「國防自主」政策，在國際分工愈趨明確、我國部分關鍵技術需仰賴他人背景下，仍需徹底盤點我國產能，並讓美方接觸與瞭解，進一步引入外援。因此，台美民間產業串起交流橋樑，不僅淡化政治色彩，亦有機會促進民間產業升級，打造符合我建軍需求的軍備。

對政府而言，如何扮演一個稱職的資源整合協助者、產業升級帶動者，都是這條路上必須面對的挑戰。我國廠商對自身技術、產品都深具信心，但仍欠缺和國際接軌的認證標準，以及軍工產能的系統整合者。第一，也許可透過台美民間深化交流，建立長遠的合作管道，讓我國產業跟得上國際趨勢變化；第二，「國艦國造」政策應由誰擔任整合者，盤點我國的產業能量並有效利用，都待相關主管機關審慎思量。

此外，假使我國產業擁有優異的技術與產品，有無一套整體發展的規則可循？「振興國防產業條例」去年出爐，仍待立法院審查通過才得以上路。期盼立法院完成「軍人年金改革方案」後，儘速將「振興國防產業條例」排入議程審查，畢竟中國日新月異、不斷增長的國防實力，已使我國面臨威脅，軍事能量的建置工作，刻不容緩。