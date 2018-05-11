台美國防產業論壇》洛馬：美台軍工產業 存在合作機會

2018-05-11

〔記者呂伊萱、涂鉅旻／高雄報導〕政府正式啟動國艦國造，台灣國防產業發展協會（TW-DIDA）理事長韓碧祥昨直言，政府推動政策缺乏長期計畫，「想到哪做到哪」，讓造船業「不是撐死就是餓死」。美商洛克希德馬丁國際貿易發展亞太區主任羅伯特．賴英（Robert Laing）則說，美國有多波建船計畫，未來勢必有更大需求，非常希望與台灣合作，「我們之間一定存在合作機會」。

造船業批缺長期計畫 業者撐死或餓死

身兼造船公會理事長的韓碧祥昨在「台美國防產業論壇」大吐苦水說，政府國防政策缺少長期計畫，軍方或是海巡署要造船時，往往一下單就幾十艘，且標案稽核條件嚴苛，使造船業「不是撐死就是餓死」、「慶富就是撐死的」。

韓碧祥強調，造船業者要的是細水長流，為了不讓造船業毀滅，他希望透過TW-DIDA慢慢和政府溝通，「我們不標不合理的案，有合理利潤才做」，因為「台灣產業的不平等條約比馬關條約還嚴重」。

羅伯特．賴英說，洛馬非常希望能和台灣合作，美國海軍現推動第二波建船計畫，例如決定建造新世代飛彈巡防艦FFG（X）等，未來勢必有更大需求，與台灣一定有合作的機會。例如台灣與洛馬可共同設計開發下一代的飛彈艦艇，應用新型防空戰鬥（AAW）系統，以提升防護能力。

賴英並就雙邊合作提出幾點想法，包括希望更了解台灣造船能力，以建立可預期的B2B模式；以及將資安保護、電子戰戰爭模式等最新科技，導入傳統造船業。

賴英表示，台灣推動南向政策，似乎側重農業，但台灣有優異造船技術，可提供東南亞國家技術支援。賴英也強調科技應用，例如透過人工智慧與虛擬實境技術，模擬船艙管線配置；也可透過虛擬實境讓船員熟悉船上設備，當船隻建好，人員訓練同步完成。

對於台灣廠商希望藉由與美商合作，打進全球供應鏈，賴英和「英國航太系統（BAE Systems）」產業策略副總裁菲利浦．吉奧蓋瑞（Phil Georgariou）都說，相較於進入既有供應鏈，更建議台灣廠商以成為未來趨勢的供應者為目標，「這是我們能攜手達成的」。