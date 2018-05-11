台美國防產業論壇》陳永康：機艦國造 搶2035年前完成

2018-05-11

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／高雄報導〕美台商會會長韓儒伯昨在「台美國防產業論壇」演說時表示，台灣國防支出仍不足，美國總統川普政府很明確地表達，希望美國的盟友更為自身防衛負責，增加預算，台灣國防預算已持平很久，至少應微幅增加，跟上通膨速度。

美台商會籲增加國防預算 跟上通膨

前國防部副部長陳永康表示，每一國家國防預算，應視其兵力規模、經濟成長情形、外匯存底，我國目前年度國防預算約一○七億美元，佔GDP一．八七％左右，如果要增加到GDP三％以上，估計還要再增加一千六百億元新台幣，但我國不可能增加這麼多軍費。他呼籲政府如要估計國防預算，除參照GDP佔比，還須考量外在威脅、兵力結構，同時推動和產業結合的長遠政策。

解放軍2035年可能完成軍事現代化

中國解放軍去年七月在朱日和訓練基地閱兵，今年四月更在南海舉行大規模閱兵，陳永康認為，中國去年七月的閱兵，已有超過四成的全新軍備，可能在二○三五年完成軍事現代化。對我國而言，二○二五年至二○三五年是「機會之窗」，包括「國機國造」、「國艦國造」等政策，都應在此期間完成，才具備防禦解放軍的能力。

立委指國防產業條例 將規範智財權

與會的民進黨立委劉世芳受訪表示，如美方授權給我方廠商軍備、科技，會不會因為個人因素導致內容外洩？立法院正在處理「振興國防產業條例」，會將智慧財產權等內容納入處理，「國安法」則已針對洩密進行規範。

前國防部長楊念祖也建議，我國應在法令制度支持下，建立具效率、保護智慧財產的法律與平台，並建立深度資料庫與落實系統整合，強化國防產業的人才培養。