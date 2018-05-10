赴梵蒂岡述職 台灣主教團 將邀教宗訪台

2018-05-10

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣主教團前往梵蒂岡述職，將晉見教宗方濟各，當面傳達台灣教友與人民心聲。外交部昨表示，此次述職是我國和梵蒂岡友好邦誼邁向七十六年的具體展現，蔡英文總統及副總統陳建仁也特別請主教團代為向教宗致上崇高敬意，並代表政府及人民誠摯邀請教宗訪問台灣，親眼見證台灣宗教自由的蓬勃發展。

台灣主教團七位主教，包括台北教區總主教洪山川、高雄教區總主教劉振忠、新竹教區主教李克勉、台中教區主教蘇耀文、嘉義教區主教鍾安住、台南教區主教林吉男及花蓮教區主教黃兆明。

傳達台灣人民心聲

台灣主教團七名主教於當地時間八日晚間抵達羅馬機場，將在梵蒂岡停留一週，距上次主教赴梵蒂岡述職已隔十年。外交部表示，此為台灣天主教會盛事，也是台梵友好邦誼邁向七十六年的具體展現。台灣主教團將拜訪多個教廷部會，晉見教宗方濟各，當面傳達台灣教友與人民心聲。

總統與副總統於主教團出發前接見、給予祝福，也以餐會餞行。外交部說，總統及副總統特別請台灣主教團代為向教宗致上崇高敬意，並代表台灣政府及人民誠摯邀請教宗訪台，親眼見證台灣宗教自由與各宗教融合的蓬勃發展。

我駐教廷大使李世明到羅馬機場接機，並與主教團短暫會談。李世明說，這是台灣主教團在現任教宗方濟各任內第一次述職，李世明轉述，主教團認為台梵關係雖有很多負面傳聞，但包含許多假消息，實則過去一年之中有多位教廷高層訪台，並在台灣舉辦世界海洋大會等國際交流活動；每當台灣遭遇天災人禍，教宗也都為台灣祈禱。