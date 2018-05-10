立院初審 2.8萬基層員警加薪

2018-05-10

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院司法、內政聯席會昨初審通過「警察人員人事條例第二十二條附表一修正草案」，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額從五○○調至五二五，警正三階從五二五調至五五○。依據內政部報告，調整後的基層員警每月所得將增加約一三七○元，若完成三讀，預計有二．八萬人立即受惠。

月增一三七○元 警︰不無小補

立法院基層員警私下表示，近期陳抗事件增加，相對勤務工作也變得繁重，此次「加薪」來得正是時候，「不無小補」，不過依據修法內容，有資格加薪的員警，大概須服務二十年以上，最基層的員警還是得慢慢熬。

民進黨立委段宜康提案指出，隨著犯罪型態多元或民眾陳抗事件頻繁，基層員警勤務愈加繁重，因此提出修正草案，將警正四階、警佐一階至四階的警察，年功最高俸額提高一級，從五○○提升到五二五。

內政部長葉俊榮指出，現行警正四階以下人員年功俸最高俸額為五○○，基層警消人員約有六．五萬人，大約在四十三、四十四歲就達到這個數字，之後到退休的十五、十六年期間，俸額都維持在五○○；報告指出，若修法將最高年功俸調升至五二五，月支領數額將由新台幣四一六四五元、提高到四三○一五元，預計將有二．八萬人立即受惠。

不過，內政部也在推動修正警察人員人事條例第二十二條，要將警正四階以下基層警消人員最高年功俸額從現行五○○提升至五二五，預估有六．五萬基層警消受惠，但此修正草案尚未送進立院審議，段宜康認為，恐趕不及七月一日上路時程，因此提案修正，內容與內政部版本類似，一旦修正通過，將有二．八萬人立即受惠，內政部則表示贊同此案修法。

葉俊榮表示，段宜康版本預計將影響二．八萬人、所需經費約七億元。

由於國民黨立委鄭天財、吳志揚、林麗蟬、親民黨立委陳怡潔等人各自提出修正動議，希望能從一開始當警察的最基層人員就開始調高薪級，不要只調整年功俸最高俸額，必須等到資深時才吃得到。

會議主席段宜康裁示，全案提報院會前，須送交黨團協商，相關修正動議交由朝野協商處理。