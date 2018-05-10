千警嚴陣以待 反年改再上街嗆聲

2018-05-10

〔記者王冠仁、涂鉅旻／台北報導〕八百壯士等退伍軍人團體昨再上街抗議，鑑於上月曾發生暴力攻擊警察和記者事件，警方不僅動員一一二○名警力投入維安，也在立法院周邊架設大批拒馬。八百壯士對於上次的暴力事件「自知理虧」，這次也派「新聞安全維護組」保護媒體記者安全，整起抗議截至入夜後都沒發生違法脫序事件。

對於立院審議中的軍人年改草案，「八百壯士」回應，年改會、國防部及退輔會等單位對修法都「閉門造車」，無溝通更無共識，且賦予軍人年金「滾動式檢討」執行權，如說改就改，能否使軍心穩定有待商榷，而年金「越改越好」才是正途，而非錙銖必較，以謊言欺騙國人。

聚集在立院群賢樓外濟南路上的抗議群眾，最多時約千餘名，集結後，陸續有人站上宣傳車發表演說，或是播放軍歌、「轉播」立院內情況。

不過，昨天下午三時許，忽然有廿多名穿戴精良護具、面露凶光的退伍軍人，站在宣傳車後方與維安警方對峙。警方一度以為有人打算趁機鬧事，經探詢後才發現，原來這群人聲稱為了防止警方挑釁攻擊，才打算站在第一線維持秩序，以區隔警方與群眾。

八百壯士為擺脫上回胡亂暴力攻擊的「臭名」，除派出「新聞安全維護組」維持秩序、保護媒體安全，同時也發放「新聞記者證」以利識別，避免攻擊媒體事件再次發生。

警方說，針對上月廿五日的暴力事件，將在今天傳喚已經兩次未到案的八百壯士副指揮官吳斯懷、前政戰總隊藝宣中心副主任曹維琪、南部抗暴聯盟總指揮黃冬輝、八百壯士發言人王忠義、藍天行動聯盟成員王寶芸，釐清他們當天有無涉嫌煽惑鼓動民眾滋擾治安。