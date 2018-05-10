謠言終結站》國庫超徵5109億全還國債？ 財部：不是超徵 是減少舉債

2018-05-10

網傳內容：財政部近5年超徵5109億元，宣稱用於償還國債，但近年債務實際還本數與預算數完全相同，質疑超徵金額流向不明；且償還國債本應編列法定預算，使用超徵稅收償債為違法行為。

查證結果：財政部澄清，5109億元並非「超徵」數，而是近5年來，「實際決算收支差短」高於「預算目標收支差短」的累計數，由於收入減除支出的差額低於預期，便可降低每年舉債規模，換算近5年每人比原先預期減少承擔2.2萬元債務，並非拿超徵數去償債，自然也不涉及牴觸預算法的問題。