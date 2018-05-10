新聞幕後》世衛一中原則 美可能公開挑戰

2018-05-10

記者蘇永耀／特稿

台灣未能出席今年的世界衛生大會，美國等國家對台的聲援力度正逐漸提高中，事實上，美國助台參與世衛，台美兩國已經互有默契，美國衛生部長阿扎爾預定在世衛大會開幕式上致詞，據了解，屆時不僅會提到台灣無法參與的遺憾，也可能會公開挑戰世衛的一中原則，對台灣的參與並不公平。

對於中國繼續打壓台灣參與世衛，美國國會及行政部門挺台動作也轉趨積極。今年一月九日美國眾議院通過外委會亞太小組主席游何等議員提出的「要求國務卿研擬策略協助台灣重獲世衛組織觀察員地位法案」（H.R.3320）後，美國國務院即由主管國際組織事務的副助理國務卿奈瑞莎．庫克（Nerissa J. Cook），在華府召開一場IO─Talk（國際組織對話），邀請包括台灣及其他主流民主國家的使節代表共商如何助台參與世衛活動。台灣外交部國組司司長徐佩勇還特地飛往華府與會。

據指出，在這場高階官員對話裡，確立了要如何向世衛組織秘書處表達意見的相互立場，美國不僅支持台灣參與世衛組織，也扮演起串聯其他國家的最關鍵及最主要角色。

台灣今年無法參與世衛大會的跡象愈來愈明朗後，美國駐台的梅健華先於四月下旬在台北一場國際醫療研習營時率先表態，美國持續支持台灣對國際社會做出有意義的實質貢獻，其中包括持續支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會及其相關技術性的會議。隨後，德國在台協會處長歐博哲也首度聲援台灣。歐盟對外事務部昨也代表廿八個會員國，肯定台灣參與世衛大會符合歐盟及更廣泛的全球利益。

美國現除聯合其他主流民主國家向世衛組織秘書處致函挺台外，國務院也將矛頭指向中國再次阻撓台灣，批中的用詞並更顯直白。距離世衛大會召開還有十天，美國在場外已先助台營造有利的國際氛圍。

據指出，台美之間的合作默契，還將體現在世衛大會召開期間，美國衛生部長除在開幕致詞挺台，支持大會中有關台灣提案進行二對二辯論，且會聯合其他國家一同聲援。另方面，也會在場外協助台灣舉行多邊會談。隨著中國打壓情勢升高，台灣與美國，以及其他友邦更緊密合作，並按照原先沙盤推演繼續推進中。