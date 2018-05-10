美主導挺台 7國將聯合致函世衛

2018-05-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生組織（WHO）未邀台灣參與世衛大會（WHA），政府知情人士昨透露，美國等七個理念相近國家正草擬聯名信，將第三度與世衛幹事長譚德塞洽談。

世衛秘書處至今沒有寄發WHA邀請函給台灣，為此，我國已有十六個友邦向WHO秘書處提案，要求將台灣以觀察員身分參與一案列入WHA議程，美國國務院與歐盟也皆已公開支持台灣參與WHA。

幹事長祭「一中原則」拒台

我國友邦駐日內瓦的多位代表，並組「台灣之友」，四月下旬一同和WHO幹事長譚德塞見面，表達我希望參與的意願，但譚德塞態度強硬，回答「沒有中國同意，就沒辦法邀請」，重提聯合國二七五八號決議與WHA第廿五點一號決議，更直言因「一中原則」與「九二共識」等考量，恕難邀請台灣。

面對中方施壓世衛秘書處，我政府知情人士說，今年與我理念相近國家支持強度與力道，比去年還要大得多，「可說是非常強勁」。據透露，美國主導支持台灣的行動，包括美國在內有七個理念相近國家，正在草擬聯名信，近期更將三度洽談譚德塞，要求WHO邀請台灣參與WHA，如果無法讓台灣參與大會，至少也需要作出適當安排。

美衛生部長將發言聲援台灣

我方並規劃透過友邦在大會與總務委員會中啟動「二對二辯論」，讓台灣訴求被WHO所有會員聽見。我衛福部長陳時中已致函給譚德塞，說明台灣盼能受邀，據悉譚德塞已收到信函。

該人士也說，美國向台灣承諾，美國衛生與福利部長阿札爾將在大會中的部長五分鐘發言期間力挺台灣，並與陳時中舉行雙邊會談，美國另也會派人出席台灣在WHA期間舉行的外交酒會等活動。

據側面了解，美國領頭推動挺台行動，屆時各國的支持力道將比去年更大，這已讓WHO秘書處承受很大壓力；我方除希望與會外，也持續向WHO洽商實質參與細節。