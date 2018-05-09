促轉會人事案 九人全數過關

2018-05-09

〔記者林良昇、蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕立法院昨行使行政院「促進轉型正義委員會」人事同意權投票，促轉會主委被提名人黃煌雄獲六十七票同意、副主委被提名人張天欽獲六十八票同意，其他七位委員楊翠、葉虹靈、彭仁郁、高天惠、尤伯祥、許雪姬、花亦芬都獲得多數票同意。

根據條例規定，促轉會下設四個任務小組，分別研究、規劃及推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用。促轉會已敲定內部編制共七十四人。

國民黨團突襲失敗 退席拒投

立法院昨行使同意權投票時，國民黨團突襲提案，要求將同意權案交付黨團協商，立法院長蘇嘉全以沒有將行使同意權案交付黨團協商的前例，不予處理。國民黨立委隨即衝上台前抗議，高呼「多數暴力」、「假促轉真鬥爭、假正義真抄家」，並和民進黨立委隔空互嗆。

院會對「國民黨提案不予處理」進行表決，在民進黨立委人數優勢下通過，國民黨立委林德福、林為洲、黃昭順等人憤而推倒圈票處，並全體退席拒投，表達抗議；院會隨後順利進行投票，通過促轉會正副主委、委員等九人的人事同意權案。

投票結果，促轉會主委被提名人黃煌雄獲六十七票同意，四票不同意；副主委被提名人張天欽獲六十八票同意、三票不同意，兩人同意票都超過立委半數，確認通過，其他七位被提名人也全數過關。