宜縣龍潭泳池土地 縣府向救國團收回

2018-05-09

市值逾1.4億 所有權回歸宜縣登記狀態

〔記者林敬倫、蕭玗欣／綜合報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德昨再對救國團出手，要求縣府地政處將市值超過一億四千萬元的礁溪鄉「龍潭游泳池」土地所有權，從中國青年救國團收回，還要追討「佔有」期間不當利得，游泳池產權也收回；救國團宜蘭縣團委會表示無法接受，不排除提行政訴訟。

救國團︰恣意充公 毫無法律基礎

救國團痛批，二○○四年是扁政府時期，由民進黨籍宜蘭縣長劉守成主政，當時縣府召開專案會議，認定救國團為所有權人，陳金德毫無法律基礎，恣意將救國團財產充公，才是真正的「不當利得」。

今年三月，陳金德曾在縣務會議抨擊救國團，對於救國團用他的名字頒發獎狀「深以為恥」，要求救國團不得再用他的名字頒獎，縣府不再配合救國團活動，相關補助款也不予同意，並要求清查救國團不動產取得與移轉是否合法。

昨天縣務會議，縣府財政處報告，礁溪龍潭游泳池共有十三筆土地，佔地面積兩千一百五十七坪，公告現值一億四千三百三十一萬元，這些土地是政府在一九六五年透過買賣取得，但政府機關不能登記為「土地所有權人」，因此登記為「縣有」，當時隸屬國防部總政戰部的救國團為管理機關；一九九六年，土地所有權人變更為「宜蘭縣」，管理機關仍是救國團。

縣府要追討佔有期間不當利得

「中國青年反共救國團」後來變更為社團法人，並在二○○○年更名為「中國青年救國團」；二○○四年，宜蘭縣政府竟同意將「龍潭游泳池」土地所有權人，從「宜蘭縣」變更為「中國青年救國團直屬台灣省宜蘭縣團務指導委員會」。

陳金德表示，游泳池土地所有權人一直都是「宜蘭縣」，屬國有財產，當年可能因為資訊不夠周全，作成錯誤決策，才會錯把土地交給救國團。

陳金德裁示，要求縣府地政處責成宜蘭地政事務所，撤銷中國青年救國團的「龍潭游泳池」所有權登記，回歸「宜蘭縣」登記狀態，依據縣有財產管理自治條例，把游泳池管理機關指定為宜蘭縣立體育場，並請法制單位追討救國團「不當利得」。

救國團宜蘭縣團委會總幹事林志榮說，縣府要撤銷所有權登記，必須循正常程序辦理，不能只是片面認定，救國團無法接受，不排除提行政訴訟。他表示，龍潭游泳池目前委託四季游泳會經營，一年只收九萬元租金，全數運用在學生活動、急難扶助支出等公益性質，絕無不當利得。