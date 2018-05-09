人物側寫》他想效法黑田博樹

2018-05-09

記者鄒景雯／特稿

蘇貞昌當過行政院長，一度還爭取參選總統，這麼一位「高齡」的政治人物，為什麼還要重回他做過八年縣長的舊地，投身於對手極為強勁的新北市長選舉？蘇貞昌說，這場仗，真的不好打，但是他曾經讀過一篇報導，很有共鳴，也深受啟發，文中描述的，就和現在的心情一樣。

蘇貞昌講的是什麼？原來是日本廣島鯉魚隊投手黑田博樹的故事。廣島鯉魚隊，是黑田博樹發跡的地方，這裡有一個球探，最早給了黑田投身職棒的信心，因此大學一畢業，黑田就捨棄了其他機會，進入廣島隊打球。二○○八年，黑田站上了美國大聯盟，但隨時準備有一天要回日本，因此他都避免簽長約，洛杉磯道奇隊要簽四年的約，他只簽三年，期滿了，再續約一年；後來到了紐約洋基隊，同樣要求簽年約，以便可以兌現在鯉魚隊退休的承諾。

終於在二○一四年底，已「高齡」四十歲的黑田，評估不宜再南北征戰，過度耗損，才能貢獻廣島，於是他放棄美國球團提出五億七千萬台幣的高薪，以報恩的心情，回到只有四分之一報酬的鯉魚隊，與老東家一起圓夢。一六年九月，廣島鯉魚隊以六比四擊敗巨人隊，拿下日本職棒中央聯盟冠軍，距離上次封王，已事隔二十五年之久。當天，完成不可能任務的黑田，終於如願而淚。

打橄欖球的蘇貞昌，被黑田博樹這樣的棒球選手所吸引，前不久，當被民進黨選對會鎖定遊說再披戰袍時，黑田的故事，是他決定點頭的極重要促因。

蘇貞昌說，一九九三年，他在屏東敗選，後來要不是得到台北縣民的接納，才得以在政治上立穩腳跟，才有之後的發展，因此新北對於他，就像鯉魚隊，是最感激的地方，於今把人生的終站，最後的能量，投注在這裡，也是理所當然、勢所必然。

民進黨在新北被拔掉旗子已經十四年，蘇貞昌拿黑田當效法的對象，老驥伏櫪的複雜情感，躍然可見。