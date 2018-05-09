北市長選舉「時間壓力還好」蔡︰候選人知名度夠 很快可佈局

2018-05-09

〔記者蘇永耀、歐素美、沈佩瑤／台北報導〕針對台北市長選舉佈局，總統蔡英文在昨晚播出的電視專訪指出，現在黨內還處於不同意見的整合，當然希望可以很快整合，但時間壓力有沒有那麼大呢？因為北市是一個都會選區，只要是候選人有足夠的知名度，其實很快就可以佈局，所以時間的壓力「我覺得還好」。

必須能有效執行中央政策

總統強調，另外要注意一件事情，執政時候的佈局，是著眼在將來地方選舉的結果，是否有利於中央很多重要的計畫執行，換句話說，當糾纏在人選的時候，應試圖想想，台北市將來的願景、台北市在發展的過程當中，面臨的瓶頸要怎麼去解決，台北市畢竟是首都，是整個縣市裡面最具指標性的地方，要給這個城市什麼樣的未來，才是真正要去著眼的事情。

總統並說，民進黨執政時的地方選舉佈局，跟在野時不一樣，在野時強調理想性，執政時是希望地方政府可以跟中央一致，譬如長照、都更等，可以跟中央政府政策密切的結合，而且有效的執行。

讚蘇貞昌是有使命感的人

談到新北市長選舉徵召前行政院長蘇貞昌，總統首先肯定說，「還有比他更合適的人嗎？」他在台北縣做得非常好，也做過行政院長，所以中央跟地方的政策理念，跟我們的基本價值，他都很清楚，所以蘇貞昌願意替民進黨來戰這一局，全黨都感激他。她說，其實蘇貞昌可以不用戰這一局，但他願意投入，就是表現民進黨一個非常重要的精神，就是當有需要的時候，大家都願意投入。所以他是一個有使命感的人。

對柯不滿？「就只是傳言」

蔡英文昨到台中市大甲區百德機械公司參訪時，被媒體問到「是否曾在黨內會議表達對台北市長柯文哲不滿」？她回應「傳言就只是傳言」，間接否認不滿柯，她強調對於地方選舉的提名，黨內有處理的機制，決定後會向大眾說明，選民在意的是台北的願景，這也是選戰的主軸及民進黨中央的主要考量。

面對民進黨是否禮讓，台北市長柯文哲前天在台北市議會答詢時坦言若三足鼎立「我還是很怕，但是該怎麼做就怎麼做」。柯昨受訪再談此事，兩度強調不是怕，只是表示能與民進黨合作還是合作，不然比較麻煩。

外界猜測柯若今年高票落選，可能循當年的陳水扁總統模式，進擊二○二○總統大位。柯回說，不會啦，沒有故意用這種戰術，該怎麼做就怎麼做。