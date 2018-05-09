納直轄市惹議 核廢選址修法 原能會喊卡

2018-05-09

〔記者林菁樺、李欣芳、何玉華、俞肇福／綜合報導〕行政院原能會五月一日預告「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例修正草案」，並將這項草案放在國發會公共政策網路連署平台徵求各界意見，由於草案將直轄市納入選址範圍，遭質疑是替新北市「量身打造」，也引發地方反彈；原能會昨聲明，修法造成地方政府誤解，為避免不必要疑慮，將於適當時機再修法；台電對此則表示尊重。

草案上網徵求意見 引發新北反彈

行政院發言人徐國勇昨表示，直轄市人口稠密，不適合當作核廢料的預設場址，原能會之所以將「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例修正草案」放在公共政策網路連署平台，主要是為徵求各界意見，現在既然有爭議，原能會已將草案撤下，未來就選址的問題，還要再弄清楚一點，多方進行了解。

核廢料分為低放射性廢棄物（低放）與高放射性廢棄物（高放）兩種，過去高放沒有條例規範，而低放又因為公投而卡關，造成經濟部選出金門烏坵與台東達仁兩處建議候選場址後，地方政府不願舉辦公投，又無法退回重選，導致選址工作遙遙無期。

台電︰修法有利推動選址工作

台電解釋，原能會日前預告修正「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」，將高、低放射性兩種不同等級廢棄物納入同一條例，修正後，一旦建議候選場址出爐，若被地方政府拒絕，可直接退回重選其他地點；若縣政府、縣議會同意，可直接同意進行後續工作，或是由縣市政府、鄉公所等舉辦公投，尋求社會共識。

台電分析，修法也將最終處置回饋金提高至一百億元，大幅增加誘因，分配比率一成到四成不等。依據規劃，當地鄉鎮可獲得四十％、鄰接鄉鎮三十％、縣市政府二十％，並保留十％給三方協議，增加彈性。

不料修法消息曝光後，因新北市等直轄市也被納入核廢料最終處置場址選址範圍，引發議論，原能會昨聲明，為避免不必要疑慮，將於適當時機再行修法。

國民黨新北市長參選人侯友宜昨日上午重砲嗆台電，「到底把新北市當作啥貨？」台電應該清楚向新北市民報告，核廢料到底要如何處理。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌也表態堅決反對核廢料放置在新北市，也反問對手侯友宜，怎麼看待國民黨「要核能發電，又沒有能力處置核廢料」的矛盾政策。