核一除役卡關 每年恐多花19億

2018-05-09

一期乾貯計畫 三年多前送新北審查 至今未獲准

〔記者林菁樺、何玉華／綜合報導〕新北市對核一乾貯存有疑慮，因而「卡住」水保設施完工證明，預定今年十二月除役的核一廠一號機，可能因用過燃料棒無法移出，無法落實除役核心工作，台電若未能於法定的廿五年內完成除役，每延後一年，除役費用需要增加十九億元，若新北市願核准台電使用乾貯，運維費用將降至一．三億元，也能在時限內完成除役。

新北︰台電未依要求補正資料

對此，新北市政府農業局表示，已在二○一八年二月九日回文台電，限期在今年三月卅一日前完成補正，但台電在三月廿日重送的水保計畫，與前幾次的資料一模一樣，都沒有依要求補正，因此依「水土保持計畫審核監督辦法」第十一條規定，不予核定，將水保計畫變更設計退回台電。

台電核一廠一號機年底除役，但國內核廢料最終場址難有定案，尚未出爐前，用過核燃料束可先放置於溼式與乾式貯存設施；不過，核一溼式燃料池早已爆滿，核一一期乾貯的水土保持完工計畫，三年多前送新北市審查，至今仍未獲得核准。

台電表示，乾貯是完成除役的關鍵作業，核一除役的首要工作，即是將反應爐內共四○八束核燃料移出，才能落實除役工作。若無乾貯設施，用過燃料池、反應爐、反應器廠房及其他相關設施，將無法進行除役；根據估算，運維費用每年要七億元，若除役延宕一年，整體除役費每年就要多花十九億元。

台電評估，反應爐的核燃料束最晚需在除役啟動後的四年內移出，否則除役時程將會有所延宕；二○二二年十二月前，台電須將反應爐核燃料移至乾貯設施，讓除役工作能在二十五年內完成，而每年運轉維護費用也能降至一‧三億元。

根據台電規劃，乾貯一期要先容納核一廠一、二號機反應爐內的燃料束，待二期室內乾貯完工後，即可移入放置，但二期乾貯同樣需要新北市審核，能否獲准，台電也沒有把握。

另外，台電也衍生應變處置方案，根據原能會「集中式放射性廢棄物貯存設施場址規範」，集中式貯存將作為核燃料的暫存區，根據規範，排除行水區、集水區、國家公園等地即可，選址工作相對最終處置場址來得容易，但能否執行須由行政院非核家園小組等研商。知情人士表示，內部仍在尋求共識，台電只能待規範出爐，執行後續工作。