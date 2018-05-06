面具嘉年華 歐洲節揭幕

2018-05-06

〔記者彭琬馨／台北報導〕歐洲經貿辦事處昨舉辦「二○一八歐洲節」活動，今年歐洲節主題是「面具嘉年華」，現場發放各式面具，供民眾拍照留念，另安排歐洲美食、音樂及舞蹈表演，還有首次登台亮相的歐盟親善大使「歐哞」， 帶領民眾一起同樂。

吉祥物「歐哞」台灣設計

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉表示，歐哞結合了古希臘歐羅巴公主（Europa）的傳說及台灣水牛勤勞堅毅的精神，將來一定會是最好的歐盟親善大使，也盼台灣民眾可以透過相關活動，對歐洲多元文化有更深的認識。

出席活動的外交部長吳釗燮表示，今年是歐洲經貿辦事處在台成立十五週年，期待台歐關係在接下來的一年能再創新高；吳感謝處長馬澤璉及所有歐洲駐台代表舉辦「二○一八歐洲節活動」，也指出新的歐洲經貿辦事處吉祥物「歐哞」是由國人設計，希望歐哞可以紅回歐洲，成為台歐間的「親善大使」。

德在台協會處長 再度聲援台灣

台灣與歐盟關係日趨緊密，有愈來愈多歐盟成員國支持台灣參與國際組織。對即將在本月下旬登場的世界衛生大會（ＷＨＡ），我國至今仍未收到邀請函。德國在台協會處長歐博哲昨再度聲援，表示德國高度讚賞台灣加入國際間的論壇，並且不得因意識形態的左右與政治不良的意志，而遭受妨礙與阻礙。

德國在台協會昨在臉書上貼文，說明歐博哲與吳釗燮代表兩國互換台德碳排放交易合作雙邊協議文件。歐博哲並說，「台灣致力國際氣候保護，以及國際健康政策與其他多邊合作領域，是位非常具有價值的夥伴。我們想要台灣繼續扮演她的角色，甚至在未來能有更多的貢獻」。