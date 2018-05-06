台美國防產業論壇 10日登場

2018-05-06

軍工產業到高雄

〔記者涂鉅旻／台北報導〕首屆「台美國防產業論壇」將在五月十日登場，台美雙方軍工產業代表將齊聚高雄，針對軍事航太、造船與資安三大領域進行初步交流。據透露，此次論壇主要目的，除為台美軍工產業雙向交流牽線，同時讓國內廠商蓄積能量，更盼在今年下半年的航太展、海事展等展現能力，促進「台美國防工業會議」的深度交流基礎。

洛馬、雷神等大廠商與會

與會的廠商代表今日將陸續抵台，負責舉辦的台灣國防產業發展協會昨日表示，由於論壇以民間產業交流為主，不會有美方官員出席。

據了解，此次「台美國防產業論壇」，將由美台商會會長韓儒伯率十多名軍工產業代表抵台，包括洛馬、雷神、英國航太系統公司等大廠商，美國在台協會也將派人與會。我方除經濟部長沈榮津將出席，主辦單位亦邀請多名學者參加。據透露，美方除十多名軍工大廠代表，亦有小廠商成員與會，總成員數將達四十餘人，如加上台灣廠商、官員、媒體，總人數將達三百人左右。

台廠盼能打入美方供應鏈

雖「潛艦國造」近期取得重大進展，知情人士透露，「台美國防產業論壇」並非僅聚焦於該議題，舉辦論壇的主要意義，在於我國須讓美方得知我方既有技術、人才、零組件，進而探詢有無打入國際國防供應鏈的契機，也期盼美方能告知我方相關注意事項。

知情人士表示，「台美國防產業論壇」舉辦期程較短，難以確切討論細節，但海事展、航太展，以及官方主導的「台美國防工業會議」將接續於下半年登場，我方廠商除可藉機展現能力，亦可透過會議進一步探討細節，雙方有進一步交集後，翌年的「台美國防產業論壇」就可有更進一步的交流，藉由多次接觸，創造合作機會、挖掘商機。

主辦單位說，與會人士今日抵台後，七日將拜會總統府、參訪趨勢科技，八日參訪中科院及漢翔，九日前往台船及中鋼，十一日結束所有行程返美。