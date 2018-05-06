新聞分析》中國恃強凌弱 激出挺台聲浪

2018-05-06

記者蘇永耀／特稿

中國提高力道封鎖台灣國際空間，我國今年出席世衛大會的希望渺茫，但同情及聲援的聲音反而增加了，所謂失之東隅，收之桑榆，北京恃強凌弱，這讓台灣更強化與民主主流國家的連結合作。

舉行世衛大會的日內瓦萬國宮前廣場，有一把斷了一隻腳的巨型紅色椅子塑像，斷掉的椅腳，象徵不幸踩到地雷而殘缺的人，藉此訴求國際重視反地雷。對台灣而言，這把斷椅如同現在的世衛組織，以政治理由排除台灣的正當參與，對於旨在照顧全人類健康的世衛，是何其殘缺不全的諷刺。

世界衛生組織雖是轄屬聯合國的國際組織，但其成立目的就是要打破及超越政治藩籬，將健康醫療推進至世界各國的角落，現任世衛組織幹事長來自衣索比亞，也是為了藉此身分提升非洲地區的醫療環境。但當遇到中國就折腰、一遇到台灣就矮化，也讓世衛的宗旨淪為口號。

對台灣而言，過去以「觀察員」這類國不國身分的參與方式，已屬無理，北京還擴大打壓，以台灣未承認一中政治前提為由，摒除參與。世衛原是建立在以扶助弱者為形象，中國背道而馳之舉，在世衛組織內反而激盪出一股反作用力，願意以各種可能的方式為台灣發聲。

從去年到今年的世衛，愈來愈多與台灣無邦交的主流民主國家，陸續公開挺台參與世衛活動，包括美國、德國等駐台代表，在世衛大會前夕表態，這也逐漸形成對台灣有利的國際氛圍。

習近平在中國內部權力更定於一尊後，國際上已不再奉行「韜光養晦」，而是處處「逞強」表現。為了打壓台灣，甚至干預到其他國家的企業，這般侵門踏戶看似針對台灣，實際上卻更挑戰美國等民主國家的主權及價值。今年的世衛，台灣得道多助，不僅來自同情及肯定，也包括對北京在國際上霸道主義抬頭的高度警覺，所採取的民主連線。