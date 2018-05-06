WHA場外雙邊會談 至少60場

2018-05-06

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣今年出席世界衛生大會（ＷＨＡ）雖然希望渺茫，但政府方面仍會由衛福部長陳時中率團前往，外交部也將在場外與美國等國家舉行雙邊會談，讓台灣經驗可以跟其他國家分享。我方去年在日內瓦共舉辦五十九場雙邊會談，外交部規劃今年將至少舉行六十場。

ＷＨＡ將在七日報名截止，台灣至今尚未收到邀請函。不過美國等已公開表態力挺，將與台灣在場外舉行部長級雙邊會談，陳時中也將率團前往日內瓦為台灣發聲。

對於美國等國家展現具體做法協助台灣參與世衛，「台灣聯合國協進會」理事長蔡明憲也向外交部提議，應積極邀請美國衛生部長阿扎爾訪問台灣，今年六月預定落成啟動的美國在台協會（ＡＩＴ）新館，或許就是理想的時機，陳時中應藉由這次預定進行的台美衛生部長雙邊會談，代表我國政府正式邀請阿扎爾訪台。

蔡明憲也建議，台灣今年推動參與世衛，獲得取多友好國家聲援，蔡英文總統也應召開國際記者會，向國際宣示我們的決心。

今年世界衛生組織（ＷＨＯ）將在世衛大會召開期間舉辦健走活動，活動必須先經由網路登錄報名，但「台灣聯合國協進會」發言人曾琮愷表示，報名欄目的國家選項中，竟然沒有「台灣」，這要台灣民眾如何參與？這也顯示中國的打壓無所不用其極。為此，包括協進會等民團也特別訂製印有「WHO For Taiwan」字樣的衣服，要在大會期間穿上，並透過各種方式，表達台灣參與世衛的正當性。

外交部對此表示，已請我駐日內瓦辦事處進行了解，將會爭取參加。