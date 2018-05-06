我世衛外交酒會 美歐加日官員將出席

2018-05-06

首度有多個非邦交國齊聚 挺台參與世衛「力量比以往還強」

〔記者蘇永耀／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）本月下旬召開，中國持續阻台與會，我方已做好沙盤推演，包括透過邦交國提案及進行「二對二」辯論。另外，友邦支持力道更勝往年，美國等國除承諾會在大會上聲援，五二○當晚，即ＷＨＡ召開前一天由我方舉辦的外交酒會，美方將派相當層級官員，日本、歐盟、加拿大等國也將由衛生官員出席。這是首度有多個非邦交國家齊聚，共同表達挺台參與世衛。

陳時中仍將率團進行交流

今年ＷＨＡ將於廿一日至廿六日在瑞士日內瓦舉行，世界衛生組織（ＷＨＯ）四月起陸續發出通知函給會員，通知開會時間。我方至今未收到邀請函，在預期中國將繼續阻台下，政府已決定，仍會由衛福部長陳時中率領世衛行動團如期前往，與國際醫衛人士進行交流；另外並密集與友邦聯繫，希望在世衛大會期間，能有更具體支持台灣的做法。

據指出，我外交部門將透過邦交國，提案「邀請台灣以觀察員參與ＷＨＡ」，另將依循去年模式，分別在ＷＨＡ的總務委員會及全會，進行「二對二」的辯論，包括美國等非邦交國也承諾，會在大會上發言聲援台灣參與的正當性。

外交部先前已表示，美國衛生部長阿扎爾為台灣致函世界衛生組織，世衛大會期間也將安排與台灣進行雙邊會談。

外交官員也說，今年推動策略是以爭取最大多數的認同為主，在大會上仍會以發言、辯論為主，而不考慮就提案本身進行投票。

往年台灣都會在世衛大會開幕前一天，由我駐日內瓦辦事處在當地舉辦外交酒會，邀請相關國家官員或國際醫療組織等說明參與世衛的主張。據透露，今年外交酒會，美方同意派相當層級官員，日本、歐盟、加拿大等國家也將由衛生官員出席，表達挺台參與世衛。

據瞭解，美方派出的相當層級官員，很可能是美國國務院主管國際組織事務的副助理國務卿奈瑞莎．庫克（Nerissa J. Cook）。

政府也將與國內包括台灣聯合國協進會、台灣醫界聯盟基金會等民團「分進合擊」，場外將由民團領軍展開宣傳，包括由蕭泰然基金會與台灣聯合國協進會在當地舉辦的無國界醫院展，呈現台灣醫療進步成果與對世界各國的貢獻。