星期專論》中國的危險路線

2018-05-06

◎易思安（Ian Easton）

中國已經轉往更墮落的方向。近幾個月來，中共總書記習近平成功鞏固權力，卻未指定可能的接班人。此舉令人臆測，習近平打算儘可能地留在權力頂峰，時間愈久愈好。

不論以何種標準來衡量，中國都是當前全球第二強大的國家。北京政壇有任何風吹草動，對整個國際社會都是牽一髮而動全身。因此，中國現由一名看似野心無限膨脹的獨裁者當家，顯然令人憂心。

中國擁有得天獨厚的豐富歷史和文化，以及規模龐大又勤勉努力的人民。然而，即使中國人具備優異的稟賦和智慧，也不可能在未來的悲劇中自我救贖。

一九八九年的「天安門廣場大屠殺」以來，中國一直走在政治倒退的道路上。這個國家的經濟成長模式已經失去動能，反而是激進的民族主義和強硬的軍國主義日益張狂。

自五年前中共召開第十八次全國代表大會以來，中國觀察圈最主要的疑問一直是：習近平是否會交出緊緊抓在手裡的權力，在一切無可挽回之前，容許推動正向的政治改革？這個疑問如今已獲得解答，而這個否定的答案令人不安。

全面壓制異議 避免政權崩潰

表面上看來，習總書記的成就斐然。他成功聚斂權力、鞏固政治地盤，程度遠超過所有人的預期。在某些方面，習近平的手段堪稱高超。中共的核心使命為確保政權安定，習迄今在這方面的作為相當成功。

中國的軍事、情報、警察和宣傳系統，從未如同現在般強悍。隨著中國的經濟影響力擴張，北京當局也全面壓制所有異議，竭力避免政權崩潰。

中國是歷史上極少數未曾經歷重大戰爭，就發展得比所有鄰國更為強大的國家之一。因此，儘管中國在陸地邊界和海洋周邊的一連串「雪恥、復興」 舉措，已使亞洲地區的緊張情勢節節攀升，北京當局仍可信誓旦旦地宣稱，中國乃和平崛起。

那麼問題出在哪裡？問題就在習近平有計畫地摧毀中共此前奠基於共識的菁英統治模式。這套模式是由已故領導人鄧小平在一九八○年代確立，旨在降低毛澤東主義（Maoist）式決策的風險。在毛澤東治下，中國有數千萬人無辜喪命， 鄧小平希望避免歷史重演。

習近平已成為有如毛澤東般的獨裁者。倘若他決定恣意推行激進政策，全中國似乎已沒有人可以阻止得了他，甚至連迫使他放緩腳步也不能。習近平也許稱得上聰明絕頂、魅力超凡，但人類容易被權勢所腐蝕，卻是不言自明的真理。當一個人收攏愈多權力，就愈可能喪失心智。

做出錯誤決策的風險，在威權主義國家特別高。相較之下，民主政體的總統和總理，即便掌握偌大權力，仍然必須接受社會大眾及立法機構監督，也必須服從法治（rule of law）原則。這有助於使當權者保持理性，有效地限制他們在被取代前「偷渡」有害的決策。

習搞個人崇拜 已與現實脫節

然而，今天的中國不存在權力制衡的體制。由於中共全面掌控媒體和資訊流通，即便習近平開始顯露判斷力薄弱，或有意推動激進政策的徵兆，外部世界可能也無從察覺。尤有甚者，北京當局還擁有混淆及阻撓外部探知其內部決策的卓越能力。

從我們（對中國內部決策）幾乎一無所知即可看出，習近平已與現實脫節。過去五年來，習陸續達成以下目標：一、個人崇拜；二、將政治上的偏執想法及肅清異己的手段制度化；三、在國際上推動戰爭邊緣（brinksmanship）與擴散策略。四、向愛好和平的民主國家開戰的規劃；五、與俄羅斯、伊朗和北韓密切合作。

基於各種原因，美國始終無法擬定並落實一套對亞洲的國家戰略，遑論提出一項有效的中國戰略。眼看中國成為一個具有危險性的敵對勢力，美國政府擬定一套競爭策略，以遏阻軍事衝突，並維護美國在政治、經濟、國防領域的優勢，就顯得勢在必行。現在，川普總統已開始推動這類規劃。

提高中華民國（台灣）政府在美國戰略中的地位，或將證明是美方傳達決心和意圖、降低區域不安和衝突可能性，唯一最有力的手段。美國和台灣擁有源遠流長的友好關係、共同的價值觀和安全利益，也同樣珍視民主和法治，雙方因而緊密相依。北京當局卻不是這麼一回事。

美國外交政策的核心問題之一，正是台灣最終可能遭中國侵略。華府必須批判性地審視其政策，著手改善與台北當局的雙邊關係，循序漸進地推進對台外交關係正常化，保護台灣抗拒中國脅迫或佔領的企圖。

美應鞏固盟友 撲滅習引火點

美國的領導人理應傾盡政府之力，鞏固美國在亞洲的結盟關係，才能撲滅被習近平的行徑所點燃、危險程度與日俱增的眾多引火點（flashpoints）。

美國和台灣當局最重要的目標，應是設法加速中國內部無可避免的政治變革進程，鼓勵北京當局朝向更多元的政治體制發展，否則就只能接受兩個核武強權起衝突的風險。

中國若要和平發展為一個足以承擔責任，且對全球有正面影響的民主國家，習近平勢必得放鬆對權力的壟斷。美國和台灣的領導人應避免做出會讓這個危險對手壯大的行動和言論，並鼓勵其他民主國家跟進。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心孫宇青譯）