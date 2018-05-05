前瞻計畫釋憲案 大法官不受理

2018-05-05

〔記者吳政峰、鄭鴻達／台北報導〕前瞻基礎建設計畫第一期特別預算高達一○七一億元，三十八名在野黨立委質疑預算合法性，去年九月向司法院聲請釋憲，主張「前瞻基礎建設特別條例」違憲，要求暫時處分；大法官會議昨議決不受理，指提案人數未達聲請釋憲門檻，提案內容未具體敘明適用憲法或法律牴觸憲法疑義，且提案者在表決時並非全部投下反對票，聲請釋憲要件不足。

聲請釋憲要件不足

大法官會議議決書指出，「司法院大法官審理事件法」規定，釋憲案最少應有三十八名「就其行使職權」立委提出，本案雖然剛好達到門檻，但調閱立院的前瞻計畫出席與表決相關紀錄，發現其中一名連署立委未於二、三讀時參與表決，也沒有出席前瞻條例會議討論，不符「行使職權」定義，應予扣除，因此本案提案人數未達釋憲要件。據傳，該名立委為高金素梅。

議決書又指，提案僅泛指預算審查違反法律，或抽象主張提案權及議決預算權限遭剝奪，但未具體敘明適用憲法或法律牴觸憲法疑義，聲請要件也不符。

值得一提的是，大法官認為憲法保障少數者權益，少數者也應為己爭權益，但提案的三十八名立委在表決前瞻計畫預算時，也非全投反對票，跑票嚴重，形同未積極捍衛釋憲主張。綜上，大法官認為聲請釋憲要件不足，前瞻計畫釋憲案與前瞻條例暫時處分案，均不受理。

對於大法官會議決定不受理此釋憲案，國民黨團首席副書記長曾銘宗昨批大法官自我矮化、斯文掃地，再多司法改革也喚不起民眾對司法的一點信心，他們表達嚴正抗議。

民進黨團幹事長何欣純表示，黨團一直強調按照議事程序審查前瞻條例及預算，反而國民黨等在野黨的杯葛沒按照程序，才被大法官會議駁回。