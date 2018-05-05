國民黨售舊中央黨部 黨產會將追11.4億

2018-05-05

22日聽證會 討論兩爭點

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨舊中央黨部所在國有土地及建物，被國民黨以「無償借用、佔用、賤租、低買」四部曲淪為黨產，再以廿三億元轉售給張榮發基金會，行政院黨產會將在五月廿二日召開「國民黨舊中央黨部追徵案」聽證會，若認定為不當取得財產，將追徵不當利得十一．四億元。

國民黨︰先射箭再畫靶

國民黨文傳會副發言人洪孟楷回應，黨產會追徵十一億多元是標準的「先射箭再畫靶」，五月廿二日是要開聽證會還是公審會？這是毫無民主法治精神的公審，大開民主倒車，國民黨舊中央黨部全依相關法令依法處理，黨產會完全是政治操作。

黨產會發言人施錦芳表示，本次聽證會有兩大爭點，舊中央黨部是否為國民黨以違反政黨本質，或其他悖於民主法治原則所取得「不當取得財產」；其次「倘係為國民黨不當取得財產，因系爭土地及原建物業已移轉他人所有，應否追徵其價額，價額應如何計算？」

國產變黨產 再以23億轉售

黨產會調查報告昨出爐，查出一九四九年國府遷台後，東南行政長官公署將原日本赤十字會社建物「移交」國民黨當中央黨部，國民黨無償佔用至一九六七年才與財政部國產局補訂「免費借約」。

報告提及，借用條件約定倘將來不需使用時，其整修或添建部分連同原使用房地，國民黨應無償一併交還國產局，前後簽約二次共四年，借約期限為一九七一年十一月，此後再無立借約，國民黨無償佔用直至一九八三年才以每坪三百元低價承租。

黨產會指出，一九九○年六月底，國民黨用三．七億餘元優先承購取得該房地所有權，而後逕將原赤十字會社歷史建物偷拆改建；在前國民黨主席馬英九任內，張榮發基金會在二○○六年以廿三億元向國民黨收購，並約定一．四億元土地增值稅由國民黨負擔。

施錦芳強調，張榮發基金會有一億元尾款未付給國民黨，張榮發基金會近日回函揭露，當初與國民黨約定包裹買賣舊中央黨部土地、建物與華夏大樓，因國民黨未履行出售華夏大樓約定，付款條件未成就，因此無付尾款義務。

施錦芳表示，舊中央黨部以廿三億元賣掉，原建物經國民黨拆除無法返還國家，若後續認定為不當取得財產，將依黨產條例進行追徵，該筆土地以十六．六億元賣出，扣除一．四土增稅及取得對價三．七億元，加上追徵原滅失建物三○七萬餘元，共可追徵十一．四億餘元。本次聽證將聚焦在舊中央黨部案，國民黨在各階段行為違反國有財產法情況。