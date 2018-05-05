因應中國銀彈外交 蔡總統︰踏實外交原則不變

2018-05-05

〔記者李欣芳、彭琬馨／綜合報導〕在中國動用銀彈外交的攻勢下，多明尼加與台灣斷交。蔡英文總統昨受訪表示，台灣是有相當實力的國家，希望透過國家實力與友邦產生互助互利的關係，我們的初衷不變，踏實外交原則也不變。

蔡總統昨走訪睿能創意（Gogoro）公司、亞洲．矽谷計畫執行中心桃園營運總部、研華公司，她受訪時強調，台灣不但在經濟、文化、農業、醫療各領域的實力能幫助友邦，甚至及於很多基本設施與人才培育，讓友邦真心感受到台灣是真心想協助他們，大家一起在互惠互助基礎上共同發展，相信我們的初衷不變，原則也不變，會持續地更加努力來做。

外長︰台梵邦交較不需擔心

立法院民進黨團昨也邀外交部長吳釗燮說明當前外交情勢。立委王定宇會後轉述，目前有一、兩個邦交國要特別注意，接下來會密切觀察；吳釗燮面對媒體追問，並未說明是否有邦交國亮黃燈，僅強調「現在沒有紅燈」，未來也會盡力鞏固邦交。

王定宇表示，建議外交部不應預設哪一國是穩定的狀況，應全面圍堵中國攻勢，被挖走的邦交國，不見得就不能是朋友，老朋友還是可加強聯繫。

至於台灣在歐洲的唯一友邦梵蒂岡，吳釗燮受訪指出，還是要持續努力，但教廷目前比較不需要擔心，未來也會持續與教廷高層官員保持良好的關係，持續了解中梵教務協商進度。