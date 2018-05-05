台多斷交原因 賴揆：不一定要接受中國的理由

2018-05-05

國民黨立委批賴頻講台獨 害台多斷交

〔記者曾韋禎／台北報導〕多明尼加一日宣布與中國建交，並與我斷交。國民黨立委指責這是行政院長賴清德不斷講台獨所致，賴揆昨重申，併吞台灣是中國的國家政策與陽謀，我們不一定要接受中國所說的理由。

多明尼加與台灣斷交後，國民黨與部分親中媒體接連質疑，這是中國給「賴清德們」的懲罰。賴揆昨應邀列席立法院報告能源政策，國民黨立委王育敏詢問，多明尼加斷交，是否因為賴揆的言論而加速中國對台灣的打壓？賴繼前總統陳水扁之後，成為新的麻煩製造者？

中國挖我友邦 已非一兩天的事

賴揆表示，這不是總質詢，不便離題。不過在王育敏堅持下，賴揆重申，併吞台灣是中國的國家政策與陽謀，他們封鎖台灣的國際空間、挖我邦交國也不是一天、兩天的事。

王育敏要求賴揆注意發言，因為這種發言不會為台灣帶來更好的外交空間。賴揆對此回覆，其實我們不一定要接受中國的理由。

國民黨立委曾銘宗也詢問，台獨的政治工作者，是理念，還是實際在推動的想法？賴揆表示，他的政治理想不會改變，但已在國會報告過，就不必重複。

賴揆指出，依據民進黨的台灣前途決議文，台灣是主權獨立的國家，現在的名字是中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，他現在就是中華民國的行政院長。