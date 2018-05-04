「附隨組織」法律戰開打》婦聯會提兩「證據」 黨產會：雞同鴨講

2018-05-04

〔記者溫于德、陳鈺馥／台北報導〕婦聯會不滿被行政院黨產會認定是國民黨附隨組織，向台北高等行政法院聲請停止執行被駁回，至於撤銷原處分昨開庭審理。婦聯會主委雷倩當庭提供一份「民國八十六年簽呈」，內容指國民黨時任婦工會主任黃昭順「頗有佔據本會（婦聯會）之意圖」，婦聯會上簽呈給人遠在美國的主委蔣宋美齡，蔣宋最後委由辜嚴倬雲擔任副主委，以免受到國民黨控制，想藉此證明婦聯會非國民黨附隨組織。

雷倩也提供另一份內部電子檔案，指一九五一年至一九八一年，婦聯會收到的勞軍捐是一百五十二億元，扣除勞軍及軍眷住宅用款約一百一十億餘元後，結餘四十億餘元，「錢怎麼用都是婦聯會自決定」，不受國民黨控制。

但黨產會律師認為，本案重點非勞軍捐金額，應是釐清勞軍捐的來源，而婦聯會與國民黨會一同開會決定該款項要分配給哪些單位，國民黨委員與婦聯會高層也有高度重複性，足以證明國民黨實質控制婦聯會。

針對婦聯會提出的兩項「證據」，黨產會發言人施錦芳昨天開庭後回應，婦聯會從聽證會到開庭以來都在「雞同鴨講」，黨產會認定附隨組織的理由，與雷倩提及的一九九七年辜嚴擔任副主委的人事指派公文無關。

對於雷倩所稱第二份證據，黨產會強調，婦聯會屢次謊稱查無勞軍捐相關資料，現在卻自承找到勞軍捐款數額統計明細，黨產會樂見勞軍捐資料得以重現，為釐清婦聯會三百八十五億元存款及不動產，如何不當取得，三日已再次發函要求婦聯會提供，一旦拒交，將依「促進轉型正義條例」隱匿資料條款，予以移送告發。