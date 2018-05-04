新聞分析》兩岸關係 今年免談

2018-05-04

記者鄒景雯／特稿

兩岸關係今年的發展趨勢將會如何？現在可以幾乎確定：一切免談，等明年春暖花開時再說。至於明年是不是一定有機會改變？十一月二十四日舉行的九合一選舉，藍綠版圖消長如何，將是一個相當關鍵的參考因素。

這是一個非常有趣的現象。基本上，兩岸關係的主動權，多半掌握在中國手裡，這是一個現實問題；北京也一向認為自己是遊戲規則的制定者，這是一個心態的反應。按照習近平三月下旬在中國全國人大會議閉幕談話的最新調性，儘管他提高了對「分裂國家」的嚴厲與強硬，但是推進和平統一進程，仍然是其強調的國家戰略目標。

既然「和統」依舊，兩岸之間就不可能不交流、不對話，否則何以推進，然而兩岸當前在官方層次上，實際上卻是交流暫停、隔空放話，這當然是違反「和統」目標的。大家都同意，決定兩岸互動中斷的，是北京說了算，也就是對岸作了一個阻礙或拖延和平統一的決策，這不是很大的矛盾嗎？

從中南海的角度，他會說這是戰略明確，但戰術靈活。例如，十九大以前的「冷和」，是施壓蔡英文政府回到之前馬英九鋪設的軌道上來；今年開始，則是逐漸升高對台打擊的力度，以「拖垮」民進黨年底的選情，從旁給與國民黨協助，使島內情勢能夠朝向有利北京切入的局面「改善」。

於是，對岸確實在軍事、外交、甚至內政上逐步升級，給予台灣最顯性的「懲罰」。前者包括透過文宣放大遼寧艦沿著近海擦邊而過，戰機繞台演訓，舉行針對性的實彈射擊等等；次者則是全面在大小國際活動上，阻撓台灣的參與，近日則迫使多明尼加與台灣斷交；後者便是對於各種國內爭議積極介入，例如日本食品的進口，美豬美牛開放的准駁，台大校長遴選爭議的裁決。這些敵意的行動，未來預料會更為加劇，投票完成前，都不可能趨緩。

中國鎖定台灣選舉而來，偏偏民進黨基於號召基本盤歸隊，必須「遇強則強」，這對蔡英文來說，是一記「順手球」，相對好打。以目前十三（民）比六（國）比三（無）的既有基礎，執政黨只要成功喚起團結對外的意識，就能穩坐釣魚台；說得直白一點，中國是發球給民進黨打，國民黨反而處境尷尬。例如，國民黨一向認為兩岸關係為其強項，其領導菁英都想跑北京領命，現在恐怕成了選票毒藥，致英雄無用武之地。

在這樣的情況演變下，如果蔡英文不犯錯，十一月的選舉大勢不難推估，唯有執政黨穩固了這次中期選舉，才有可能促使北京重新考慮其對台對口的設定，兩岸在明年才有機會鬆動緊繃的局面。不過，中國到頭來肯定會發現竟是「豬不肥，肥到狗」。這樣的辯證關係，豈不是很好玩嗎？