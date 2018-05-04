德駐台代表：挺台參與國際事務

2018-05-04

處長歐博哲：不希望台灣被霸凌

〔記者呂伊萱、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕德國在台協會處長歐博哲昨出席能源論壇時談及，台灣與德國理念相近，且是很好的合作夥伴。他代表德國聲明，不希望台灣被霸凌、遭到國際孤立，德國在環境保護、健康醫衛、航空事務等方面，都支持台灣及台灣人參與國際事務；美日等國也表態支持台灣出席廿一日登場的世衛大會。

美日也表態支持台灣出席WHA

德國在台協會與經濟部能源局昨共同舉辦「台德能源轉型論壇」，邀請德國專家分享德國能源轉型現況與經驗。歐博哲致詞時除談及能源轉型，也主動表示要再談論一項政治議題。

歐博哲說，台灣是國際事務上很好的合作夥伴，他代表德國在台協會與德國聯邦政府重申，與台灣維持盟友關係和德國利益相符，而不論在能源議題或是其他領域，他們都不希望看見台灣被霸凌，被阻隔在國際事務之外、遭到孤立。

歐博哲強調，德國與台灣是理念相近國家，德國也需要台灣做為夥伴，因此在環境保護、健康醫衛、航空事務等方面，都支持台灣及台灣人參與國際事務。例如世衛大會（ＷＨＡ）舉行在即，台灣卻未獲邀參與，德國在台協會日前已透過其臉書專頁，分享我國外交部策製的台灣醫療故事微電影「阿巒的作文課」短片，明言德國聯邦政府支持台灣實質性參與國際組織，尤其是衛生領域的國際合作，包括隸屬世衛組織的活動。

除德國外，美國國務院東亞局也分享該短片，美國在台協會（ＡＩＴ）處長梅健華日前出席腸病毒檢驗診斷國際研習營時也表示，美國持續支持台灣對國際社會做出有意義的實質貢獻，其中包括持續支持台灣以觀察員身分參加ＷＨＡ及相關技術會議。歐盟也同樣表態，指台灣應參與ＷＨＯ及會議，並特別強調台灣的參與符合歐盟及更廣泛的全球利益。

日本台灣交流協會也在其官網上，說明台灣在「全民健康覆蓋」（ＵＨＣ）方面所做的努力與成果，並引用ＷＨＯ所關注的「Health for all」目標，肯定台灣可以做出貢獻（Taiwan can help）。日本國會跨黨派議員聯盟日華議員懇談會，也早在三月就透過「支持台灣以觀察員身分參加ＷＨＡ」決議文，表達支持台灣參加ＷＨＡ立場。

台多斷交 美議員批中重金買盟邦

針對中國挖走台灣友邦多明尼加，美國參議員克魯茲於華府時間二日發表聲明，指此事讓他警覺，這是北京企圖侵蝕台灣國家安全與民主的最新勝利。

克魯茲說，紅色中國正運用其龐大的經濟資源購買盟邦，從加拉加斯、哈瓦納、巴拿馬市到多京，這些發展要求美國再次承諾強化與台灣的雙邊關係以及所有美國可運用的平台。

克魯茲指出，保障台灣的安全並在中國推廣民主是美國的國家利益。他會繼續敦促行政部門及國會同僚一起努力，以確保這些議題受到最優先的關注。