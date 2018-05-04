邱國正︰對部分退伍軍人發言 感到難過

2018-05-04

軍改公聽會 與會者嗆「沒當過兵不配審這法案」

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨召開軍人年金改革公聽會，部分出席的民團代表抨擊政府的軍改，甚至還說「沒服過兵役的立委不配審這個法案」。退輔會主委邱國正則表示，他對在場部分退伍軍人的說話方式感到難過。

立法院外交及國防委員會召開攸關軍人年金改革的「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正及反軍人年金改革等民間團體到場。

「八百壯士」執行長羅睿達會中表示，軍公教領的退休俸是國家給予的保障，也是國家責任，就算基金可能破產，責任應在政府而不在人民。

辜公亮文教基金會執秘田鑫泉說，未來軍改草案進入逐條審查階段時，應有排他性，沒服過兵役的立委「不配審這個法案」，憑什麼對軍人說三道四？呼籲沒當過軍人的立委應該自動迴避，但他稍後二度發言時強調剛剛是「口誤」，為此感到抱歉。

中央軍校校友總會研究員游錦帆說，許多軍人退伍前工作任務危險，退伍又面臨中年失業，政府不應隨意剝奪退休俸。

邱國正表示，這場公聽會他原本不需到場發言，為聆聽退伍軍人意見，他還是參與，他都有做到「不否定前人、不貶低後進、不惡評同僚」，對在場部分退伍軍人的說話方式感到很難過；他不會怪罪任何人，如果退輔會有不足的地方會檢討。