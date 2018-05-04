打造老將新形象 搶年輕選票 丁守中打網路戰

2018-05-04

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨將提名前立委丁守中參選台北市長，挑戰現任市長柯文哲，兩人不同年齡、票源，各有優勢，外界評估輸贏關鍵就在年輕選票。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹昨受訪表示，黨部持續有與台大教授李錫錕團隊接觸，要利用網路行銷議題與搶攻年輕選票。

但李錫錕受訪時表示，與藍營合作唯一的可能，就是國民黨要支持「泛在野聯盟，支持我選市長，我不可能變成支持別人的候選人」，他一定以無黨籍參選到底。

國民黨市長初選民調前天出爐，丁守中大贏其他市長參選人至少卅個百分點，對比式民調甚至還贏柯文哲；不過，黨內人士私下表達擔憂，由於民調為電話民調、年輕樣本相對較少，「年輕選票還是堪慮」。國民黨為了搶攻年輕選票，近期高調舉辦「中山獎學金頒獎典禮」，爭取年輕學子青睞，「接下來還有系列活動要爭取認同」。

黃呂錦茹受訪時說，李錫錕是國民黨終身黨員，「他的團隊一直有跟國民黨北市黨部接觸」，若有合作就請李協助網路與年輕族群對話部分，但對合作細節，雙方一直未達成共識，不過丁守中以前在台大也是李錫錕的學生。

丁也表示，網路總策畫師為總統府前副秘書長羅智強，目前仍以政策爭取年輕人認同為主；至於李錫錕過去就有接觸，李都有給寶貴的建議，「今後還是會請益，雙邊溝通明確，策略很清楚，鞏固正藍爭取泛藍」。

由於李錫錕大膽敢言、論點犀利，吸引不少網友與年輕選民支持，外界解讀藍營與李合作就為爭取年輕選票。但李錫錕昨受訪時表示，國民黨年初有來拜訪、邀請他參與黨部的新春團拜，「一路走來我還是不清楚他們為何對我這麼好」。

部分議員盼蔣萬安輔選

丁守中前日出線後，已開始扮演「母雞」角色，強力輔選國民黨市議員參選人黃子哲。不過，由於丁守中形象較為保守，也有年輕議員參選人猶豫是否要與丁守中同台，反而私下頻與形象清新的新生代立委蔣萬安接觸，希望由蔣來輔選。