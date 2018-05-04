獨派反彈 柯不去凱校餐會

2018-05-04

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、楊淳卉、楊政郡／綜合報導〕台北市長柯文哲原訂今出席凱達格蘭學校募款餐會，與前總統陳水扁同台，不過昨突宣布取消行程不出席。

柯昨表示，過去四年都有參加，以前念過凱校。但對於是否出席，他表示，聽說有一大堆人要來抗議，已安排副市長陳景峻和主辦單位溝通。陳隨後開記者會證實，因為聽說將有統促黨鬧場，目前也有民進黨是否提名台北市長人選的爭議，主辦單位擔心會場失序將對柯失禮，因此希望柯今年不要去，將另外安排柯與陳水扁會面。

據了解，在陳水扁邀請下，已談妥柯Ｐ出席活動，但消息在媒體披露後，引起獨派強烈反彈，陳水扁與其子陳致中也感受壓力。雙方前晚再次討論相關細節時，主辦單位建議柯文哲考慮是否不要出席，柯也表達尊重扁的意願，決定不出席。

北社社長張葉森受訪表示，柯文哲有很多讓人家不認同的事，獨派對柯此次要出席凱校活動反彈會更加厲害，獨派也有向陳水扁及凱校表達反對柯去募款餐會的立場，「柯文哲不該再挑起亂源。」

陳致中受訪僅低調表示，「還是謝謝市長，也尊重市長的規劃」。他坦言，獨派對柯文哲出席募款餐會一事確實有不同意見。

中監列五不 准扁參加餐會

陳水扁已向台中監獄申請出席今天的募款餐會，中監昨予以同意，但除要求「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」外，另加上不得以錄影、影音等方式在現場播放。至於扁希望參加藝術品義賣活動，因與醫療無涉，中監未允許。