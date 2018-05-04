選對會 下週徵詢姚文智等人

2018-05-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨選對會二日啟動台北市長選舉布局，預計兩週內決定是否自提人選，或再與現任市長柯文哲合作。為徵詢黨內有意參選者意見，選對會下週三分別邀爭取黨內北市長提名的立委姚文智、前副總統呂秀蓮及宣稱退黨的前台南縣長蘇煥智與會溝通。

針對選對會召集人林錫耀、陳明文，民進黨秘書長洪耀福，以及民進黨台北市黨部主委黃承國，在選對會開會的前一天會面柯文哲，時機敏感引發議論。

有黨內人士解讀，四位成員都是黨主席蔡英文非常重要的幕僚，特地在黨程序啟動前與柯會面，代表蔡仍希望合作的意志，但若最後決定合作，蔡勢必得負責弭平支持者的反彈。

選對會二日開會決議，選對會除徵詢姚文智、呂秀蓮及蘇煥智意願，也會接觸柯文哲。選對會之後還將詢問台北市黨籍議員及里長意見，預計五月中旬產生具體方案。

「朝對黨整體布局最有利方向前進」

黨內高層指出，北市布局越來越複雜，也越來越困難，然而基層的反應仍是重點，若黨籍北市議員在選對會徵詢後，一面倒要求黨自提人選，黨自然順理成章自提名，若兩派意見各半，決定就得審慎評估。

選對會召集人陳明文先前也表示，「有人談民進黨千秋萬世、堅持理念價值，但我現在的職務是二○一八選對會召集人，我只能看二○一八年這一盤」。陳並說，自己必然捍衛民進黨理念價值，但選戰必須多方考量，綜合整體策略操盤，只會朝對民進黨整體布局最有利的方向前進，選對會絕對沒有挺特定人士，若真說唯一挺的就是民進黨。