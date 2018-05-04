黨內反柯聲音高漲》「寧可戰死沙場」 民進黨立委促自提人選

2018-05-04

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕民進黨在年底台北市長選舉是否禮讓台北市長柯文哲，黨內反對聲音愈來愈大。民進黨立院黨團書記長許智傑昨天說，黨不提人，恐會影響議員得票，他認為要自提人選，「寧可戰死沙場，不願臨陣脫逃，要有信心打贏這場選戰。」擔任民進黨中執委的立委王定宇更說，柯文哲的基本價值與民進黨都不一樣，若黨最終還是決定禮讓，他會辭去中執委，以示負責。

王定宇：再禮讓柯 就辭中執委

擔任民進黨發言人的立委吳思瑤憂心說，是否要禮讓柯文哲的重擔應該大家一起承擔，選對會應該要建立平台，蒐集相關黨公職的意見，同時處理民調數據。此外，最關鍵的還是評估柯文哲是否還值得信任？以及禮讓柯文哲對於外縣市選情的外溢效應。應建立黨內機制，而不是讓大家繼續在外放砲。

莊瑞雄：若國民黨贏 這樣好嗎

立委莊瑞雄表示，如果行政院長賴清德不選台北市，他情感上一定全力支持他的麻吉姚文智，現在看起來沒有禮讓空間，不過基層一方面希望民進黨自提人選，一方面也擔憂若讓國民黨贏走，「這樣真的好嗎」？

許智傑：連高雄的基層也反柯

許智傑說，連高雄的基層黨員都會拉著他反映，要求民進黨自提台北市長人選，「總統是我們、又是國會多數黨，為什麼連人都不敢提？」民進黨、國民黨、柯文哲在北市若都能有三成基本盤，那麼剩下來的就會很關鍵，自提人選可以提高綠營支持者投票意願，這樣也會增加綠營議員席次。

立委鄭運鵬受訪表示，民進黨兩週內應該會有整套的機制和策略出爐。立委蔡適應說，是否禮讓，黨中央應會在近期與柯文哲確認。

王定宇昨接受廣播訪問時說，柯文哲在兩岸政策、面對威權歷史態度，或台北市重大工程疑案的作法，都跟民進黨基本價值不同，在這種情況下，黨還是決定禮讓，民眾不跟著走，「那是民進黨完蛋，不是柯文哲完蛋」。

王強調，何況柯不是民進黨員，沒有禮讓空間，應從黨內找出最強的人出來選，這次跟柯合作的基礎不存在。他並說，選對會不是決策單位，而是負責提供各種可能性給黨主席蔡英文參考，若最後決定「禮讓」柯文哲，他會辭去中執委，「我要聽我支持者的聲音」。