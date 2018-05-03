視導漢光兵推 總統感謝國軍投入

2018-05-03

〔記者涂鉅旻、蘇永耀／台北報導〕漢光演習「電腦輔助指揮所演習」在四月卅日至五月四日舉行，蔡英文總統昨在國防部長嚴德發等人陪同下，前往聯合作戰中心視導。蔡表示，她看到國軍全心投入，展現守土為國決心，讓她相當感動，而六月登場的實兵演習，相信國人會看到國軍的努力，以及對國家的防衛與安全更有信心。

「電腦輔助指揮所演習」就是一般俗稱的電腦兵棋推演，今年電腦兵推和以往不同之處，在於以「兩岸現況」作為模擬背景，而非去年的「未來式」推演，因此，皆以兩岸服役正規軍備、兵力規模進行演練，據悉，包括我國未取得的F-35戰機，以及屬於訓練艦的中國遼寧號航空母艦，都不在演習之列。

據透露，參謀本部今年和以往扮演的角色也不同，過去參謀本部多進行演習行政指導、裁判相關工作，而非投入第一線演訓任務，但今年將參謀本部高司官員，都納入演習編組，這也是考量如台海遭遇狀況，參謀本部須肩負指揮工作，所做出的改變。

相關人士強調，「電腦輔助指揮所演習」今年不再強調紅、藍軍的勝敗，目的在於培養各級指參單位的指揮與應變能力，並藉由電腦運算，以及六月登場的實兵操演，驗證我國「防衛固守，重層嚇阻」戰略，以及未來軍備籌獲的規劃。但官員強調，此並非「唯一」依據，而是通盤考量的重要參考。